https://sputniknews.com.tr/20230629/kirikkalede-kizilirmakta-kaybolan-3-cocuktan-birinin-cesedine-ulasildi-1072997057.html
Kırıkkale'de Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
Kırıkkale'de Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için girdikleri Kızılırmak'ta suya batıp kaybolan 3 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T16:06+0300
2023-06-29T16:06+0300
2023-06-29T16:06+0300
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kızılırmak
kırıkkale
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Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk, suya girdi.Topu almak isteyen çocukların bir süre sonra suya batıp gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.Ekiplerin arama çalışmaları sonucu 15 yaşındaki M.S.H'nin cesedine ulaşıldı.Diğer 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230513/bogulma-tehlikesi-geciren-ogrenciyi-kurtarmak-icin-golete-giren-4-kisiden-2sinin-cesedine-ulasildi-1071036394.html
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türkiye, kızılırmak, kırıkkale
türkiye, kızılırmak, kırıkkale
Kırıkkale'de Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
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Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için girdikleri Kızılırmak'ta suya batıp kaybolan 3 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı.
Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk, suya girdi.
Topu almak isteyen çocukların bir süre sonra suya batıp gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışmaları sonucu 15 yaşındaki M.S.H'nin cesedine ulaşıldı.
Diğer 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.