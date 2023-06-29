https://sputniknews.com.tr/20230629/kirikkalede-kizilirmakta-kaybolan-3-cocuktan-birinin-cesedine-ulasildi-1072997057.html

Kırıkkale'de Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Kırıkkale'de Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için girdikleri Kızılırmak'ta suya batıp kaybolan 3 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T16:06+0300

2023-06-29T16:06+0300

2023-06-29T16:06+0300

türkiye

türkiye

kızılırmak

kırıkkale

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Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk, suya girdi.Topu almak isteyen çocukların bir süre sonra suya batıp gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.Ekiplerin arama çalışmaları sonucu 15 yaşındaki M.S.H'nin cesedine ulaşıldı.Diğer 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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