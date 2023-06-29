https://sputniknews.com.tr/20230629/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1072999121.html

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 16.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T16:51+0300

2023-06-29T16:51+0300

2023-06-29T16:51+0300

türkiye

kahramanmaraş

deprem

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 5,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230629/depremde-17-yakinini-kaybeden-karsudan-hataya-bayram-ziyareti-1072997383.html

türkiye

kahramanmaraş

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kahramanmaraş, deprem, afad