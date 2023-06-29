https://sputniknews.com.tr/20230629/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1072999121.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 16.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T16:51+0300
2023-06-29T16:51+0300
2023-06-29T16:51+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 5,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230629/depremde-17-yakinini-kaybeden-karsudan-hataya-bayram-ziyareti-1072997383.html
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kahramanmaraş, deprem, afad
kahramanmaraş, deprem, afad
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ta saat 16.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 5,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.