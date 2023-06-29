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YAŞAM
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https://sputniknews.com.tr/20230629/japonyada-kedilerin-aci-cekip-cekmedigini-anlayan-uygulama-gelistirildi-1072987599.html
Japonya'da kedilerin acı çekip çekmediğini anlayan uygulama geliştirildi
Japonya'da kedilerin acı çekip çekmediğini anlayan uygulama geliştirildi
Kedilerin ruh hallerinin ve sağlık durumlarının takibi için Kanada ve İsrail'de geliştirilen telefon uygulamalarının arasına Japonya'dan bir muadil de katıldı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T13:33+0300
2023-06-29T13:33+0300
kedi
yaşam
japonya
uygulama
yapay zeka
hastalık
acı
ağrı
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Tüm dünyada fenomen hale gelen Hello Kitty'nin diyarı, kedilerin şans getirdiğine inanılan, birçok kedi kafenin bulunduğu, hatta bir de 'kedi adasına' ev sahipliği yapan Japonya'da teknoloji firması Carelogy ve Nihon Üniversitesi'nden araştırmacılar bir araya gelip bu hayvanların acı çekip çekmediğini anlamaya yarayan bir uygulama geliştirdi. Binlerce kedi fotoğrafı kullanılarak geliştirilen 'Kedi Acı Detektörü' adlı uygulama geçen ay piyasaya sürülmesinden bu yana 43 bin kullanıcı topladı. Kullanıcıların çoğunluğu Japonya'da olmakla birlikte Avrupa ve Güney Amerika'dan da ilgi gösterenler var. Uygulama için toplamda 6 bin kedi fotoğrafı toplandı ve bu fotoğraflardan kedilerin kulak, burun, gözkapakları ve bıyıklarının duruşları dikkatlice incelendi. Bu işlemin ardından Montreal Üniversitesi'nin geliştirdiği bir puanlama sistemi kullanılarak, tespit edilmesi zor hastalıklar yüzünden acı içinde olan kedilerle sağlıklı olanlar arasındaki minik farklılıklar saptanmaya çalışıldı. Elde edilen veriler de yapay zeka tabanlı tespit sistemine yüklendi ve kullanıcıların yüklediği yaklaşık 600 bin kedi fotoğrafı sayesinde uygulamanın beceri seviyesi arttı. Yaratıcılarına göre uygulamanın doğruyu söyleme oranı yüzde 90'dan fazla.Japonya'da kedi sahiplerinin yüzde 60'ı evcil hayvanlarını yılda en çok bir kez veterinere götürüyor. Uygulamanın amacı da kedinin durumunun veterinere götürülecek kadar ciddi olup olmadığının evde tespit edilebilmesi. Yine de yaratıcıları uygulamanın standartlaşması için yapay zekanın daha kesin sonuçları vermesi gerektiğini de söylüyor.
https://sputniknews.com.tr/20210727/fotograflarla-analiz-yapabilen-mobil-uygulama-gelistirildi-kediniz-mutlu-mu-1045071150.html
japonya
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kedi, japonya, uygulama, yapay zeka, hastalık, acı, ağrı
kedi, japonya, uygulama, yapay zeka, hastalık, acı, ağrı

Japonya'da kedilerin acı çekip çekmediğini anlayan uygulama geliştirildi

13:33 29.06.2023
© AP Photo / Eugene HoshikoKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Kedilerin ruh hallerinin ve sağlık durumlarının takibi için Kanada ve İsrail'de geliştirilen telefon uygulamalarının arasına Japonya'dan bir muadil de katıldı.
Tüm dünyada fenomen hale gelen Hello Kitty'nin diyarı, kedilerin şans getirdiğine inanılan, birçok kedi kafenin bulunduğu, hatta bir de 'kedi adasına' ev sahipliği yapan Japonya'da teknoloji firması Carelogy ve Nihon Üniversitesi'nden araştırmacılar bir araya gelip bu hayvanların acı çekip çekmediğini anlamaya yarayan bir uygulama geliştirdi.
Binlerce kedi fotoğrafı kullanılarak geliştirilen 'Kedi Acı Detektörü' adlı uygulama geçen ay piyasaya sürülmesinden bu yana 43 bin kullanıcı topladı. Kullanıcıların çoğunluğu Japonya'da olmakla birlikte Avrupa ve Güney Amerika'dan da ilgi gösterenler var.
Uygulama için toplamda 6 bin kedi fotoğrafı toplandı ve bu fotoğraflardan kedilerin kulak, burun, gözkapakları ve bıyıklarının duruşları dikkatlice incelendi.
Bu işlemin ardından Montreal Üniversitesi'nin geliştirdiği bir puanlama sistemi kullanılarak, tespit edilmesi zor hastalıklar yüzünden acı içinde olan kedilerle sağlıklı olanlar arasındaki minik farklılıklar saptanmaya çalışıldı.
Elde edilen veriler de yapay zeka tabanlı tespit sistemine yüklendi ve kullanıcıların yüklediği yaklaşık 600 bin kedi fotoğrafı sayesinde uygulamanın beceri seviyesi arttı. Yaratıcılarına göre uygulamanın doğruyu söyleme oranı yüzde 90'dan fazla.
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2021
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Fotoğraflarla analiz yapabilen mobil uygulama geliştirildi: Kediniz mutlu mu?
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Japonya'da kedi sahiplerinin yüzde 60'ı evcil hayvanlarını yılda en çok bir kez veterinere götürüyor. Uygulamanın amacı da kedinin durumunun veterinere götürülecek kadar ciddi olup olmadığının evde tespit edilebilmesi. Yine de yaratıcıları uygulamanın standartlaşması için yapay zekanın daha kesin sonuçları vermesi gerektiğini de söylüyor.
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