https://sputniknews.com.tr/20230629/japonyada-kedilerin-aci-cekip-cekmedigini-anlayan-uygulama-gelistirildi-1072987599.html

Japonya'da kedilerin acı çekip çekmediğini anlayan uygulama geliştirildi

Japonya'da kedilerin acı çekip çekmediğini anlayan uygulama geliştirildi

Kedilerin ruh hallerinin ve sağlık durumlarının takibi için Kanada ve İsrail'de geliştirilen telefon uygulamalarının arasına Japonya'dan bir muadil de katıldı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T13:33+0300

2023-06-29T13:33+0300

2023-06-29T13:33+0300

kedi

yaşam

japonya

uygulama

yapay zeka

hastalık

acı

ağrı

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Tüm dünyada fenomen hale gelen Hello Kitty'nin diyarı, kedilerin şans getirdiğine inanılan, birçok kedi kafenin bulunduğu, hatta bir de 'kedi adasına' ev sahipliği yapan Japonya'da teknoloji firması Carelogy ve Nihon Üniversitesi'nden araştırmacılar bir araya gelip bu hayvanların acı çekip çekmediğini anlamaya yarayan bir uygulama geliştirdi. Binlerce kedi fotoğrafı kullanılarak geliştirilen 'Kedi Acı Detektörü' adlı uygulama geçen ay piyasaya sürülmesinden bu yana 43 bin kullanıcı topladı. Kullanıcıların çoğunluğu Japonya'da olmakla birlikte Avrupa ve Güney Amerika'dan da ilgi gösterenler var. Uygulama için toplamda 6 bin kedi fotoğrafı toplandı ve bu fotoğraflardan kedilerin kulak, burun, gözkapakları ve bıyıklarının duruşları dikkatlice incelendi. Bu işlemin ardından Montreal Üniversitesi'nin geliştirdiği bir puanlama sistemi kullanılarak, tespit edilmesi zor hastalıklar yüzünden acı içinde olan kedilerle sağlıklı olanlar arasındaki minik farklılıklar saptanmaya çalışıldı. Elde edilen veriler de yapay zeka tabanlı tespit sistemine yüklendi ve kullanıcıların yüklediği yaklaşık 600 bin kedi fotoğrafı sayesinde uygulamanın beceri seviyesi arttı. Yaratıcılarına göre uygulamanın doğruyu söyleme oranı yüzde 90'dan fazla.Japonya'da kedi sahiplerinin yüzde 60'ı evcil hayvanlarını yılda en çok bir kez veterinere götürüyor. Uygulamanın amacı da kedinin durumunun veterinere götürülecek kadar ciddi olup olmadığının evde tespit edilebilmesi. Yine de yaratıcıları uygulamanın standartlaşması için yapay zekanın daha kesin sonuçları vermesi gerektiğini de söylüyor.

https://sputniknews.com.tr/20210727/fotograflarla-analiz-yapabilen-mobil-uygulama-gelistirildi-kediniz-mutlu-mu-1045071150.html

japonya

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kedi, japonya, uygulama, yapay zeka, hastalık, acı, ağrı