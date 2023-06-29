https://sputniknews.com.tr/20230629/iranda-5-buyuklugunde-deprem-1072975300.html
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran’ın İlam eyaletinin Dehloran kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T00:56+0300
2023-06-29T00:56+0300
2023-06-29T00:56+0300
dünya
iran
deprem
deprem
ortadoğu
ilam
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Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’ne göre, merkez üssü Dehloran’ın Musiyan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.38’de kaydedildi.Yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem ilam’ın diğer bazı bölgelerinde de hissedildi.İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Dehloran Kaymakam Yardımcısı Nimetullah Hatemi, deprem sonrası yaptıkları saha çalışmasında herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar bildirilmediğini, çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
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iran, deprem, deprem, ortadoğu, ilam
iran, deprem, deprem, ortadoğu, ilam
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
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İran’ın İlam eyaletinin Dehloran kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’ne göre, merkez üssü Dehloran’ın Musiyan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.38’de kaydedildi.
Yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem ilam’ın diğer bazı bölgelerinde de hissedildi.
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Dehloran Kaymakam Yardımcısı Nimetullah Hatemi, deprem sonrası yaptıkları saha çalışmasında herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar bildirilmediğini, çalışmalarının devam ettiğini aktardı.