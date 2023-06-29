https://sputniknews.com.tr/20230629/irakli-komutan-isidin-bir-sonraki-hedefinin-neresi-oldugunu-acikladi-1072981134.html
Iraklı komutan IŞİD'in bir sonraki hedefinin neresi olduğunu açıkladı
Iraklı komutan IŞİD'in bir sonraki hedefinin neresi olduğunu açıkladı
Irak Terörle Mücadele Servisi Başkanı Abdulvahap es Saadi yakın zamanda düzenledikleri bir operasyonda IŞİD'in İngiltere'de büyük bir terör saldırısı... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T10:33+0300
2023-06-29T10:33+0300
2023-06-29T10:32+0300
dünya
işid
ingiltere
irak
terör saldırısı
istihbarat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072981789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_40444dea0d87d256f99649135ad7495f.jpg
İngiltere'de yayın yapan The Mirror gazetesine konuşan Iraklı komutan, "Irak dışında bir sonraki en büyük hedefin İngiltere olduğunu bulduk..." deyip İngiltere hükümetinin tehditle ilgili halihazırda uyarıldığını belirtti. Saadi'nin aktardığına göre Batılı istihbarat servislerinin İngiltere vatandaşı olan militanların düzenlemesi olası saldırıyı engellemek için çalışma halinde olduğunu söyledi. Bununla birlikte gazete yakın zamanda İngiltere özel kuvvetlerinden bir grubun terörle mücadele eğitimi vermek üzere Irak'a gideceğini yazdı.
ingiltere
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072981789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a12456b7d24299d2cb92735340bde2a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
işid, ingiltere, irak, terör saldırısı, istihbarat
işid, ingiltere, irak, terör saldırısı, istihbarat
Iraklı komutan IŞİD'in bir sonraki hedefinin neresi olduğunu açıkladı
Abone ol
Irak Terörle Mücadele Servisi Başkanı Abdulvahap es Saadi yakın zamanda düzenledikleri bir operasyonda IŞİD'in İngiltere'de büyük bir terör saldırısı planladığına işaret eden bilgiler ele geçirdiklerini açıkladı.
İngiltere'de yayın yapan The Mirror gazetesine konuşan Iraklı komutan, "Irak dışında bir sonraki en büyük hedefin İngiltere olduğunu bulduk..." deyip İngiltere hükümetinin tehditle ilgili halihazırda uyarıldığını belirtti. Saadi'nin aktardığına göre Batılı istihbarat servislerinin İngiltere vatandaşı olan militanların düzenlemesi olası saldırıyı engellemek için çalışma halinde olduğunu söyledi.
Bununla birlikte gazete yakın zamanda İngiltere özel kuvvetlerinden bir grubun terörle mücadele eğitimi vermek üzere Irak'a gideceğini yazdı.