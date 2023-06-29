https://sputniknews.com.tr/20230629/irakli-komutan-isidin-bir-sonraki-hedefinin-neresi-oldugunu-acikladi-1072981134.html

Iraklı komutan IŞİD'in bir sonraki hedefinin neresi olduğunu açıkladı

Iraklı komutan IŞİD'in bir sonraki hedefinin neresi olduğunu açıkladı

Irak Terörle Mücadele Servisi Başkanı Abdulvahap es Saadi yakın zamanda düzenledikleri bir operasyonda IŞİD'in İngiltere'de büyük bir terör saldırısı... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T10:33+0300

2023-06-29T10:33+0300

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işid

ingiltere

irak

terör saldırısı

istihbarat

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İngiltere'de yayın yapan The Mirror gazetesine konuşan Iraklı komutan, "Irak dışında bir sonraki en büyük hedefin İngiltere olduğunu bulduk..." deyip İngiltere hükümetinin tehditle ilgili halihazırda uyarıldığını belirtti. Saadi'nin aktardığına göre Batılı istihbarat servislerinin İngiltere vatandaşı olan militanların düzenlemesi olası saldırıyı engellemek için çalışma halinde olduğunu söyledi. Bununla birlikte gazete yakın zamanda İngiltere özel kuvvetlerinden bir grubun terörle mücadele eğitimi vermek üzere Irak'a gideceğini yazdı.

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işid, ingiltere, irak, terör saldırısı, istihbarat