İniş takımları açılmayan yolcu uçağı yalnızca arka tekerleri kullanarak iniş yaptı

🇺🇲 USA ▪️ Delta Airlines flight № 1092 landed in Charlotte, North Carolina, without a nose gear (6/28)



🇺🇲 США ▪️ Delta Airlines рейс № 1092 приземлився в Північній Кароліні без переднього колеса



🇺🇲 USA ▪️ Delta Airlines-Flug № 1092 landete ohne fahrwerk in North Carolina pic.twitter.com/wkWgL1WlTc