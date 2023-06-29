https://sputniknews.com.tr/20230629/inis-takimlari-acilmayan-yolcu-ucagi-yalnizca-arka-tekerleri-kullanarak-inis-yapti-1072993223.html
İniş takımları açılmayan yolcu uçağı yalnızca arka tekerleri kullanarak iniş yaptı
İniş takımları açılmayan yolcu uçağı yalnızca arka tekerleri kullanarak iniş yaptı
Delta Havayolları'nın Atlanta-Charlotte uçuşunu yapan B717 tipi yolcu uçağının ön iniş takımlarında teknik bir arıza yaşandı ve takımlar açılmadı. Ancak uçak... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T14:36+0300
2023-06-29T14:36+0300
2023-06-29T14:38+0300
dünya
abd
uçak
yolcu uçağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068954576_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ea7c45086bdd4edf7353342dd96e4b1.jpg
ABD'de Delta Havayolları'na ait, 96 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan yolcu uçağı havaalanına inerken teknik arıza yaşandı.Atlanta-Charlotte uçuşunu yapan B717 tipi yolcu uçağının ön iniş takımları açılmadı.Pilotlar ise, durumu Charlotte havalimanına bildirmesinin ardından sadece arka tekerleri kullanarak başarılı bir iniş yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068954576_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_faf33b29e08a39fea4d5cbaeb2bf385e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, uçak, yolcu uçağı
İniş takımları açılmayan yolcu uçağı yalnızca arka tekerleri kullanarak iniş yaptı
14:36 29.06.2023 (güncellendi: 14:38 29.06.2023) Abone ol
Delta Havayolları'nın Atlanta-Charlotte uçuşunu yapan B717 tipi yolcu uçağının ön iniş takımlarında teknik bir arıza yaşandı ve takımlar açılmadı. Ancak uçak, piste başarılı bir şekilde iniş yapmayı başardı.
ABD'de Delta Havayolları'na ait, 96 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan yolcu uçağı havaalanına inerken teknik arıza yaşandı.
Atlanta-Charlotte uçuşunu yapan B717 tipi yolcu uçağının ön iniş takımları açılmadı.
Pilotlar ise, durumu Charlotte havalimanına bildirmesinin ardından sadece arka tekerleri kullanarak başarılı bir iniş yaptı.