https://sputniknews.com.tr/20230629/inis-takimlari-acilmayan-yolcu-ucagi-yalnizca-arka-tekerleri-kullanarak-inis-yapti-1072993223.html

İniş takımları açılmayan yolcu uçağı yalnızca arka tekerleri kullanarak iniş yaptı

İniş takımları açılmayan yolcu uçağı yalnızca arka tekerleri kullanarak iniş yaptı

Delta Havayolları'nın Atlanta-Charlotte uçuşunu yapan B717 tipi yolcu uçağının ön iniş takımlarında teknik bir arıza yaşandı ve takımlar açılmadı. Ancak uçak... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T14:36+0300

2023-06-29T14:36+0300

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abd

uçak

yolcu uçağı

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ABD'de Delta Havayolları'na ait, 96 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan yolcu uçağı havaalanına inerken teknik arıza yaşandı.Atlanta-Charlotte uçuşunu yapan B717 tipi yolcu uçağının ön iniş takımları açılmadı.Pilotlar ise, durumu Charlotte havalimanına bildirmesinin ardından sadece arka tekerleri kullanarak başarılı bir iniş yaptı.

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abd, uçak, yolcu uçağı