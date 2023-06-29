https://sputniknews.com.tr/20230629/ingiliz-basini-ukrayna-istihbarati-batili-ortaklarin-ofkeyle-savasin-cagrilarindan-sikayetci-1073007685.html
İngiliz basını: Ukrayna istihbaratı, Batılı ortakların ‘öfkeyle savaşın’ çağrılarından şikayetçi
İngiliz basını: Ukrayna istihbaratı, Batılı ortakların ‘öfkeyle savaşın’ çağrılarından şikayetçi
Ekonomist, Ukrayna askeri istihbaratının Batılı ortakların daha aktif saldırı çağrılarından yakındığını aktardı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T20:45+0300
2023-06-29T20:45+0300
2023-06-29T20:45+0300
ukrayna krizi
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ingiltere
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Economist'in haberine göre Ukrayna askeri istihbaratı, bazı Batılı ortakların Kiev'in başlattığı karşı saldırıda daha aktif ilerleme ve ‘öfkeyle savaşma’ çağrılarından yakınıyor.Habere göre, bazı Batılı danışmanlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yavaş ilerlemesinin uzun vadede daha fazla can kaybına yol açacağından endişe ediyor.Haberde, Ukrayna askeri istihbaratından bir kaynağın “Ukrayna ordusunun mevcut imkanlarla ilerlemesi fazla mümkün görünmüyor. Bazı ortaklar bize ilerlemeye devam etmemizi ve acımasız bir şekilde savaşmamızı söylüyorlar, ancak onlar da ihtiyacımız olan teçhizatı ve silahları tedarik etmek için pek acele etmiyorlar” şeklindeki sözlerine yer verildi.
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ukrayna, ingiltere
İngiliz basını: Ukrayna istihbaratı, Batılı ortakların ‘öfkeyle savaşın’ çağrılarından şikayetçi
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Ekonomist, Ukrayna askeri istihbaratının Batılı ortakların daha aktif saldırı çağrılarından yakındığını aktardı.
Economist'in haberine göre Ukrayna askeri istihbaratı, bazı Batılı ortakların Kiev'in başlattığı karşı saldırıda daha aktif ilerleme ve ‘öfkeyle savaşma’ çağrılarından yakınıyor.
Habere göre, bazı Batılı danışmanlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yavaş ilerlemesinin uzun vadede daha fazla can kaybına yol açacağından endişe ediyor.
Haberde, Ukrayna askeri istihbaratından bir kaynağın “Ukrayna ordusunun mevcut imkanlarla ilerlemesi fazla mümkün görünmüyor. Bazı ortaklar bize ilerlemeye devam etmemizi ve acımasız bir şekilde savaşmamızı söylüyorlar, ancak onlar da ihtiyacımız olan teçhizatı ve silahları tedarik etmek için pek acele etmiyorlar” şeklindeki sözlerine yer verildi.