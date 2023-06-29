https://sputniknews.com.tr/20230629/ingiliz-basini-buckingham-sarayi-isi-tasarrufuna-gitti-1073004350.html

İngiliz basını: Buckingham Sarayı ısı tasarrufuna gitti

İngiliz basını: Buckingham Sarayı ısı tasarrufuna gitti

İngiltere'de kraliyet ailesi, enerji fiyatları nedeniyle Buckingham Sarayı'nda sıcaklık seviyesini düşürdü. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T19:38+0300

2023-06-29T19:38+0300

2023-06-29T19:38+0300

dünya

buckingham sarayı

elektrik

tasarruf

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The Telegraph’ta yer alan habere göre, İngiliz kraliyet ailesi, artan enerji fiyatları nedeniyle Buckingham Sarayı'nda sıcaklık seviyesini düşürdü.Haberde, "Konuklar, personel ve kraliyet ailesi kışı 19 derecelik sıcaklıkta geçirdi, boş odalarda sıcaklık birkaç derece daha düşük tutuldu" denildi.Hafta sonları sıcaklığın ‘minimum’ seviyeye indirildiği, elektrikli lambalarla değiştirmek istedikleri eski gaz lambalarının artık kullanılmadığı kaydedildi.Daha önce enerji tüketimini azaltmak amacıyla Buckingham Sarayı'ndaki yüzme havuzunun sıcaklığı Kralı 3. Charles'ın isteği üzerine düşürülmüştü.Habere göre tasarruflar, artan enerji fiyatları, sarayın restorasyonu programı ve Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin maliyeti ile ilişkilendiriliyor. Geçen yıl kral kazandığından fazlasını harcamıştı, bu nedenle aile birikiminden 20 milyon sterlinden fazlasını kullanmak zorunda kalmıştı.

buckingham sarayı

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buckingham sarayı, elektrik, tasarruf