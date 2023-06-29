https://sputniknews.com.tr/20230629/ingiliz-basini-buckingham-sarayi-isi-tasarrufuna-gitti-1073004350.html
İngiliz basını: Buckingham Sarayı ısı tasarrufuna gitti
İngiliz basını: Buckingham Sarayı ısı tasarrufuna gitti
İngiltere'de kraliyet ailesi, enerji fiyatları nedeniyle Buckingham Sarayı'nda sıcaklık seviyesini düşürdü. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T19:38+0300
2023-06-29T19:38+0300
2023-06-29T19:38+0300
dünya
buckingham sarayı
elektrik
tasarruf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066583106_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_743b2b4faadcd2879e75c2d839f1a046.jpg
The Telegraph’ta yer alan habere göre, İngiliz kraliyet ailesi, artan enerji fiyatları nedeniyle Buckingham Sarayı'nda sıcaklık seviyesini düşürdü.Haberde, "Konuklar, personel ve kraliyet ailesi kışı 19 derecelik sıcaklıkta geçirdi, boş odalarda sıcaklık birkaç derece daha düşük tutuldu" denildi.Hafta sonları sıcaklığın ‘minimum’ seviyeye indirildiği, elektrikli lambalarla değiştirmek istedikleri eski gaz lambalarının artık kullanılmadığı kaydedildi.Daha önce enerji tüketimini azaltmak amacıyla Buckingham Sarayı'ndaki yüzme havuzunun sıcaklığı Kralı 3. Charles'ın isteği üzerine düşürülmüştü.Habere göre tasarruflar, artan enerji fiyatları, sarayın restorasyonu programı ve Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin maliyeti ile ilişkilendiriliyor. Geçen yıl kral kazandığından fazlasını harcamıştı, bu nedenle aile birikiminden 20 milyon sterlinden fazlasını kullanmak zorunda kalmıştı.
buckingham sarayı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066583106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0d12e0936268e64c0020d589b126897.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
buckingham sarayı, elektrik, tasarruf
buckingham sarayı, elektrik, tasarruf
İngiliz basını: Buckingham Sarayı ısı tasarrufuna gitti
Abone ol
İngiltere'de kraliyet ailesi, enerji fiyatları nedeniyle Buckingham Sarayı'nda sıcaklık seviyesini düşürdü.
The Telegraph’ta yer alan habere göre, İngiliz kraliyet ailesi, artan enerji fiyatları nedeniyle Buckingham Sarayı'nda sıcaklık seviyesini düşürdü.
Haberde, "Konuklar, personel ve kraliyet ailesi kışı 19 derecelik sıcaklıkta geçirdi, boş odalarda sıcaklık birkaç derece daha düşük tutuldu" denildi.
Hafta sonları sıcaklığın ‘minimum’ seviyeye indirildiği, elektrikli lambalarla değiştirmek istedikleri eski gaz lambalarının artık kullanılmadığı kaydedildi.
Daha önce enerji tüketimini azaltmak amacıyla Buckingham Sarayı'ndaki yüzme havuzunun sıcaklığı Kralı 3. Charles'ın isteği üzerine düşürülmüştü.
Habere göre tasarruflar, artan enerji fiyatları, sarayın restorasyonu programı ve Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin maliyeti ile ilişkilendiriliyor. Geçen yıl kral kazandığından fazlasını harcamıştı, bu nedenle aile birikiminden 20 milyon sterlinden fazlasını kullanmak zorunda kalmıştı.