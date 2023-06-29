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İmamoğlu'ndan Boğaz paylaşımı: 'Bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı'
İmamoğlu'ndan Boğaz paylaşımı: 'Bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı'
Boğaz'a ait iki fotoğraf paylaşan Ekrem İmamoğlu, 'her Kurban Bayramı'nda oluşan görüntü artık yok' mesajı verdi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T14:52+0300
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ekrem imamoğlu
kurban bayramı
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'na ait iki fotoğraf paylaştı.Eskiden her Kurban Bayramı'nda boğazın kana büründüğünü söyleyen İmamoğlu yatırımlardan sonra bu manzaraların yaşanmadığını vurguladı.İmamoğlu paylaşımında, "İstanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/halici-besleyen-dere-atiklarla-doldu-iski-biyolojik-aritma-yapmiyor-1072885342.html
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ekrem imamoğlu, kurban bayramı, kan, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
ekrem imamoğlu, kurban bayramı, kan, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

İmamoğlu'ndan Boğaz paylaşımı: 'Bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı'

14:52 29.06.2023 (güncellendi: 14:54 29.06.2023)
© Fotoğraf : İBBİmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© Fotoğraf : İBB
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Boğaz'a ait iki fotoğraf paylaşan Ekrem İmamoğlu, 'her Kurban Bayramı'nda oluşan görüntü artık yok' mesajı verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'na ait iki fotoğraf paylaştı.
Eskiden her Kurban Bayramı'nda boğazın kana büründüğünü söyleyen İmamoğlu yatırımlardan sonra bu manzaraların yaşanmadığını vurguladı.
İmamoğlu paylaşımında, "İstanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı" dedi.
Haliç'i besleyen dere atıklarla doldu: 'İSKİ biyolojik arıtma yapmıyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
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Haliç'i besleyen dere atıklarla doldu: 'İSKİ biyolojik arıtma yapmıyor'
26 Haziran , 16:59
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