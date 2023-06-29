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Güney Kore, nitelikli yabancı işçi vize kotasını 15 kat arttırmayı hedefliyor
Güney Kore, nitelikli yabancı işçi vize kotasını 15 kat arttırmayı hedefliyor
Günay Kore'de hükümet, uygulanan kota nedeniyle yeterince yabancı işçi gelemediği eleştirilerine hedef oluyordu. Ülkenin Adalet Bakanlığı, istihdam sorunu... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T13:52+0300
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vize
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çalışma izni
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Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore, genç nüfusun sanayi ve tarım sektörleri gibi mavi yakalı pozisyonlarda çalışmaya hevesli olmamaları nedeniyle ortaya çıkan iş gücü açığını kapamaya çalışıyor. Bu kapsamda için ilk kez 2017'de yıllık 300 kota ile başlatılan E-7-4 adlı vize programı için yıllık kota geçen yıl 2 bine yükseltildi.Kota için belirlenen en yüksek sınırın 5 binle sınırlandırılması öngörülmüştü. Adalet Bakanlığı, kota sınırlamasının kaldırılmasıyla bu yıl öngörülen büyük artışın söz konusu iki sektörün süregelen sorununa çözüm sunmasını bekliyor. Hükümet, 'yetersiz kota nedeniyle yabancıların ülkeye gelemediği' eleştirilerine maruz kalıyordu.
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vize, işçi, çalışma, çalışma izni, çalışma vizesi, güney kore, pasaport
vize, işçi, çalışma, çalışma izni, çalışma vizesi, güney kore, pasaport

Güney Kore, nitelikli yabancı işçi vize kotasını 15 kat arttırmayı hedefliyor

13:52 29.06.2023
© AAPasaport
Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
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Günay Kore'de hükümet, uygulanan kota nedeniyle yeterince yabancı işçi gelemediği eleştirilerine hedef oluyordu. Ülkenin Adalet Bakanlığı, istihdam sorunu yaşayan şirketlere yardımcı olmak amacıyla vasıflı yabancı işçi vize kotasının 15 kat arttırılarak yılda 30 bine yükseltileceğini duyurdu.
Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore, genç nüfusun sanayi ve tarım sektörleri gibi mavi yakalı pozisyonlarda çalışmaya hevesli olmamaları nedeniyle ortaya çıkan iş gücü açığını kapamaya çalışıyor. Bu kapsamda için ilk kez 2017'de yıllık 300 kota ile başlatılan E-7-4 adlı vize programı için yıllık kota geçen yıl 2 bine yükseltildi.
Kota için belirlenen en yüksek sınırın 5 binle sınırlandırılması öngörülmüştü. Adalet Bakanlığı, kota sınırlamasının kaldırılmasıyla bu yıl öngörülen büyük artışın söz konusu iki sektörün süregelen sorununa çözüm sunmasını bekliyor. Hükümet, 'yetersiz kota nedeniyle yabancıların ülkeye gelemediği' eleştirilerine maruz kalıyordu.
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