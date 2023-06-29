https://sputniknews.com.tr/20230629/guney-kore-nitelikli-yabanci-isci-vize-kotasini-15-kat-arttirmayi-hedefliyor-1072991369.html

Güney Kore, nitelikli yabancı işçi vize kotasını 15 kat arttırmayı hedefliyor

Güney Kore, nitelikli yabancı işçi vize kotasını 15 kat arttırmayı hedefliyor

Günay Kore'de hükümet, uygulanan kota nedeniyle yeterince yabancı işçi gelemediği eleştirilerine hedef oluyordu. Ülkenin Adalet Bakanlığı, istihdam sorunu... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T13:52+0300

2023-06-29T13:52+0300

2023-06-29T13:52+0300

vize

işçi

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güney kore

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Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore, genç nüfusun sanayi ve tarım sektörleri gibi mavi yakalı pozisyonlarda çalışmaya hevesli olmamaları nedeniyle ortaya çıkan iş gücü açığını kapamaya çalışıyor. Bu kapsamda için ilk kez 2017'de yıllık 300 kota ile başlatılan E-7-4 adlı vize programı için yıllık kota geçen yıl 2 bine yükseltildi.Kota için belirlenen en yüksek sınırın 5 binle sınırlandırılması öngörülmüştü. Adalet Bakanlığı, kota sınırlamasının kaldırılmasıyla bu yıl öngörülen büyük artışın söz konusu iki sektörün süregelen sorununa çözüm sunmasını bekliyor. Hükümet, 'yetersiz kota nedeniyle yabancıların ülkeye gelemediği' eleştirilerine maruz kalıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230629/kanada-dunyadan-davet-usulu-ile-saglik-calisani-alacak-1072977638.html

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vize, işçi, çalışma, çalışma izni, çalışma vizesi, güney kore, pasaport