https://sputniknews.com.tr/20230629/guney-kore-nitelikli-yabanci-isci-vize-kotasini-15-kat-arttirmayi-hedefliyor-1072991369.html
Güney Kore, nitelikli yabancı işçi vize kotasını 15 kat arttırmayı hedefliyor
Güney Kore, nitelikli yabancı işçi vize kotasını 15 kat arttırmayı hedefliyor
Günay Kore'de hükümet, uygulanan kota nedeniyle yeterince yabancı işçi gelemediği eleştirilerine hedef oluyordu. Ülkenin Adalet Bakanlığı, istihdam sorunu... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T13:52+0300
2023-06-29T13:52+0300
2023-06-29T13:52+0300
vize
işçi
çalışma
çalışma izni
çalışma vizesi
güney kore
dünya
pasaport
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071785686_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d4f0bc175decf3541158321b09ec56a7.jpg
Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore, genç nüfusun sanayi ve tarım sektörleri gibi mavi yakalı pozisyonlarda çalışmaya hevesli olmamaları nedeniyle ortaya çıkan iş gücü açığını kapamaya çalışıyor. Bu kapsamda için ilk kez 2017'de yıllık 300 kota ile başlatılan E-7-4 adlı vize programı için yıllık kota geçen yıl 2 bine yükseltildi.Kota için belirlenen en yüksek sınırın 5 binle sınırlandırılması öngörülmüştü. Adalet Bakanlığı, kota sınırlamasının kaldırılmasıyla bu yıl öngörülen büyük artışın söz konusu iki sektörün süregelen sorununa çözüm sunmasını bekliyor. Hükümet, 'yetersiz kota nedeniyle yabancıların ülkeye gelemediği' eleştirilerine maruz kalıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230629/kanada-dunyadan-davet-usulu-ile-saglik-calisani-alacak-1072977638.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071785686_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d15f19d8fdb5e2428c18aa7bbeebf5b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vize, işçi, çalışma, çalışma izni, çalışma vizesi, güney kore, pasaport
vize, işçi, çalışma, çalışma izni, çalışma vizesi, güney kore, pasaport
Güney Kore, nitelikli yabancı işçi vize kotasını 15 kat arttırmayı hedefliyor
Abone ol
Günay Kore'de hükümet, uygulanan kota nedeniyle yeterince yabancı işçi gelemediği eleştirilerine hedef oluyordu. Ülkenin Adalet Bakanlığı, istihdam sorunu yaşayan şirketlere yardımcı olmak amacıyla vasıflı yabancı işçi vize kotasının 15 kat arttırılarak yılda 30 bine yükseltileceğini duyurdu.
Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore, genç nüfusun sanayi ve tarım sektörleri gibi mavi yakalı pozisyonlarda çalışmaya hevesli olmamaları nedeniyle ortaya çıkan iş gücü açığını kapamaya çalışıyor. Bu kapsamda için ilk kez 2017'de yıllık 300 kota ile başlatılan E-7-4 adlı vize programı için yıllık kota geçen yıl 2 bine yükseltildi.
Kota için belirlenen en yüksek sınırın 5 binle sınırlandırılması öngörülmüştü. Adalet Bakanlığı, kota sınırlamasının kaldırılmasıyla bu yıl öngörülen büyük artışın söz konusu iki sektörün süregelen sorununa çözüm sunmasını bekliyor. Hükümet, 'yetersiz kota nedeniyle yabancıların ülkeye gelemediği' eleştirilerine maruz kalıyordu.