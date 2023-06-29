https://sputniknews.com.tr/20230629/fsb-askeri-bilgileri-ukrayna-istihbaratina-aktaran-bir-kisi-gozaltina-alindi-1073006879.html

FSB: Askeri bilgileri Ukrayna istihbaratına aktaran bir kişi gözaltına alındı

FSB: Askeri bilgileri Ukrayna istihbaratına aktaran bir kişi gözaltına alındı

FSB, Rus ordusuyla ilgili bilgileri Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) aktardığından şüphelenilen bir kişiyi Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde gözaltına aldı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T20:03+0300

2023-06-29T20:03+0300

2023-06-29T20:03+0300

ukrayna krizi

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071617246_0:9:1233:703_1920x0_80_0_0_fcd1e2539589e06b6bd1d4bccb90e446.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus ordusuyla ilgili bilgileri Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) aktardığından şüphelenilen Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı (LHC) Stahanov kenti sakini bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.FSB’den yapılan açıklamada, “İlgili şahıs, 2022 yılının şubat ayından bu yana, askeri nitelikteki bilgileri toplamak ve iletmek için yabancı istihbarattan talimatlar alıyordu, bu kapsamda Rus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri operasyonda kullanılan askeri teçhizatının yerleri ve gizli konumlarını tespit ederek elde ettiği bilgileri SBU'ya aktarıyordu” denildi.Şüphelinin, Rus ordusunun hareket yönleri ve konuşlu bulunduğu alanlar hakkında SBU çalışanlarından birine bilgi aktardığını itiraf ettiği kaydedildi.Zanlı hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığını belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)