https://sputniknews.com.tr/20230629/fsb-askeri-bilgileri-ukrayna-istihbaratina-aktaran-bir-kisi-gozaltina-alindi-1073006879.html
FSB: Askeri bilgileri Ukrayna istihbaratına aktaran bir kişi gözaltına alındı
FSB: Askeri bilgileri Ukrayna istihbaratına aktaran bir kişi gözaltına alındı
FSB, Rus ordusuyla ilgili bilgileri Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) aktardığından şüphelenilen bir kişiyi Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde gözaltına aldı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T20:03+0300
2023-06-29T20:03+0300
2023-06-29T20:03+0300
ukrayna krizi
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus ordusuyla ilgili bilgileri Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) aktardığından şüphelenilen Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı (LHC) Stahanov kenti sakini bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.FSB’den yapılan açıklamada, “İlgili şahıs, 2022 yılının şubat ayından bu yana, askeri nitelikteki bilgileri toplamak ve iletmek için yabancı istihbarattan talimatlar alıyordu, bu kapsamda Rus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri operasyonda kullanılan askeri teçhizatının yerleri ve gizli konumlarını tespit ederek elde ettiği bilgileri SBU'ya aktarıyordu” denildi.Şüphelinin, Rus ordusunun hareket yönleri ve konuşlu bulunduğu alanlar hakkında SBU çalışanlarından birine bilgi aktardığını itiraf ettiği kaydedildi.Zanlı hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığını belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
FSB: Askeri bilgileri Ukrayna istihbaratına aktaran bir kişi gözaltına alındı
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FSB, Rus ordusuyla ilgili bilgileri Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) aktardığından şüphelenilen bir kişiyi Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde gözaltına aldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus ordusuyla ilgili bilgileri Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) aktardığından şüphelenilen Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı (LHC) Stahanov kenti sakini bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, “İlgili şahıs, 2022 yılının şubat ayından bu yana, askeri nitelikteki bilgileri toplamak ve iletmek için yabancı istihbarattan talimatlar alıyordu, bu kapsamda Rus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri operasyonda kullanılan askeri teçhizatının yerleri ve gizli konumlarını tespit ederek elde ettiği bilgileri SBU'ya aktarıyordu” denildi.
Şüphelinin, Rus ordusunun hareket yönleri ve konuşlu bulunduğu alanlar hakkında SBU çalışanlarından birine bilgi aktardığını itiraf ettiği kaydedildi.
Zanlı hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığını belirtildi.