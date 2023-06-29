https://sputniknews.com.tr/20230629/fransada-danistay-kadin-futbolcularin-basortusu-takma-yasagini-onadi-1073008097.html

Fransa'da Danıştay kadın futbolcuların başörtüsü takma yasağını onadı

Fransa'da Danıştay kadın futbolcuların başörtüsü takma yasağını onadı

Fransa'da Danıştay, kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takma yasağına onay verdi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T21:17+0300

2023-06-29T21:17+0300

2023-06-29T21:17+0300

dünya

fransa

başörtü

başörtüsü

başörtülü

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043104592_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_76ad77a57e1a4acda9160aa372749dfb.jpg

Fransa'da kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takma yasağı onaylandı.Danıştay, "Les Hijabeuses" (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluğun, Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) 2016 tarihli başörtüsü yasağına ilişkin kararına yönelik itirazını reddetti.Fransa'da en yüksek idari mahkeme olan Danıştay, FFF'nin maçlarda oyuncuların başörtüsü takmak dahil dini simgeleri taşımasını yasaklayan iç tüzüğündeki ilk maddeyi uygulayabileceğine karar verdi.Karara ilişkin Danıştay'dan yapılan yazılı açıklamada, spor federasyonlarının "tarafsızlık yükümlülüğüne" tabi olduğu ve federasyon çalışanlarının şahsi inanç ve görüşlerini belirtmemesi gerektiği kaydedildi.Açıklamada, milli oyuncular hariç oyuncuların "tarafsızlık yükümlülüğüne" tabi olmadığı belirtildi.Danıştay, futbol maçlarının sorunsuz gerçekleşmesi ve herhangi bir çatışmaya mahal vermemek için FFF'nin iç tüzüğündeki ilk maddede yer alan yasağı uygulayabileceğine hükmetti. Buna göre, kadın futbolcular FFF'nin maçlarında başörtüsü takamayacak.Açıklamada, bu yasağın "uygun" ve "orantılı" olduğu savunuldu.Ne olmuştu?"Les Hijabeuses", FFF’nin 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi üzerine bu yasağın iptali için Danıştay'a başvuruda bulunmuştu.FFF'nin iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri maçlarda taşımasını yasaklıyor.Danıştay'daki oturumda 26 Haziran'da FFF'nin iç tüzüğünün ilk maddesinde yer alan maçlarda başörtüsü dahil dini simgeler taşıma yasağı görüşülmüştü.Danıştay'ın kamu raportörü Clement Malverti, FFF tüzüğünün ilk maddesinin iptalini ve maçlarda başörtüsü dahil dini simgelere izin verilmesini talep etmişti.Malverti, milli takım oyuncuları hariç diğer futbolcuların "tarafsızlık yükümlülüğüne" tabi olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, başörtü, başörtüsü, başörtülü, avrupa