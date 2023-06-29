https://sputniknews.com.tr/20230629/filenin-sultanlari-fivb-milletler-liginde-final-etabina-kalmayi-garantiledi-1073009555.html
Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Final Etabı'na kalmayı garantiledi
Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Final Etabı'na kalmayı garantiledi
FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenecek Final Etabı'na... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T22:02+0300
2023-06-29T22:02+0300
2023-06-29T22:02+0300
spor
filenin sultanları
fivb voleybol milletler ligi
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ligin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Tayland ile karşılaştı.Rakibini 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, 10. maçında 7. galibiyetini elde etti.10 maçın ardından ligde 23 puanla üçüncü sıraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç hafta sonunda sıralamada ilk 8 takımın gideceği FIVB Voleybol Milletler Ligi Final Etabı'na kalmayı garantiledi.Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan tebrikTürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi'nde ev sahibi Tayland'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek Final Etabı'na kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Nice zaferlere kızlar" ifadelerini kullandı.
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filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi
filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi
Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Final Etabı'na kalmayı garantiledi
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FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenecek Final Etabı'na kalmayı garantiledi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ligin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Tayland ile karşılaştı.
Rakibini 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, 10. maçında 7. galibiyetini elde etti.
10 maçın ardından ligde 23 puanla üçüncü sıraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç hafta sonunda sıralamada ilk 8 takımın gideceği FIVB Voleybol Milletler Ligi Final Etabı'na kalmayı garantiledi.
Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.
Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan tebrik
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi'nde ev sahibi Tayland'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek Final Etabı'na kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Nice zaferlere kızlar" ifadelerini kullandı.