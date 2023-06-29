https://sputniknews.com.tr/20230629/filenin-sultanlari-fivb-milletler-liginde-final-etabina-kalmayi-garantiledi-1073009555.html

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Final Etabı'na kalmayı garantiledi

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Final Etabı'na kalmayı garantiledi

FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenecek Final Etabı'na... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T22:02+0300

2023-06-29T22:02+0300

2023-06-29T22:02+0300

spor

filenin sultanları

fivb voleybol milletler ligi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1073009372_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b7d4736b8f4b45da757d73eb007c9b66.jpg

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ligin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Tayland ile karşılaştı.Rakibini 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, 10. maçında 7. galibiyetini elde etti.10 maçın ardından ligde 23 puanla üçüncü sıraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç hafta sonunda sıralamada ilk 8 takımın gideceği FIVB Voleybol Milletler Ligi Final Etabı'na kalmayı garantiledi.Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan tebrikTürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi'nde ev sahibi Tayland'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek Final Etabı'na kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Nice zaferlere kızlar" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi