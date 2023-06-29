Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin "Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

© AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan © AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin "Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan memur maaşlarına ilişkin düzenleme için ise bayram sonrasını işaret etti.