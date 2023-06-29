https://sputniknews.com.tr/20230629/erdogandan-isvecte-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-1072996144.html
Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin "Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T15:43+0300
2023-06-29T15:43+0300
2023-06-29T15:53+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
15:43 29.06.2023 (güncellendi: 15:53 29.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin "Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan memur maaşlarına ilişkin düzenleme için ise bayram sonrasını işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Memur maaşlarıyla
ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız.
Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.
Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız.
Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.
Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak.