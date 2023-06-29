https://sputniknews.com.tr/20230629/disisleri-bakani-fidan-macar-ve-filistinli-mevkidaslariyla-telefonda-gorustu-1073003414.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T19:12+0300
2023-06-29T19:12+0300
2023-06-29T19:13+0300
türkiye
hakan fidan
macaristan
peter szijjarto
nato
filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1073003258_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dbccc0f9aa430f3739d8d54f38295ac4.jpg
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.Fidan, Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle görüştü.
türkiye
macaristan
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1073003258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94c4bc8648810bf60109855309ef606a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakan fidan, macaristan, peter szijjarto, nato, filistin
hakan fidan, macaristan, peter szijjarto, nato, filistin
Dışişleri Bakanı Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
19:12 29.06.2023 (güncellendi: 19:13 29.06.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.
Fidan, Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle görüştü.