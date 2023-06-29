https://sputniknews.com.tr/20230629/disisleri-bakani-fidan-macar-ve-filistinli-mevkidaslariyla-telefonda-gorustu-1073003414.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T19:12+0300

2023-06-29T19:12+0300

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türkiye

hakan fidan

macaristan

peter szijjarto

nato

filistin

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.Fidan, Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle görüştü.

türkiye

macaristan

filistin

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hakan fidan, macaristan, peter szijjarto, nato, filistin