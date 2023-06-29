https://sputniknews.com.tr/20230629/depremde-17-yakinini-kaybeden-karsudan-hataya-bayram-ziyareti-1072997383.html

Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu'dan Hatay'a bayram ziyareti

Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu'dan Hatay'a bayram ziyareti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan akrabalarını kaybeden şarkıcı Karsu, 5 ay sonra Hatay’a gitti. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T16:11+0300

2023-06-29T16:11+0300

2023-06-29T16:11+0300

yaşam

hatay

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Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında akrabalarından 17 kişiyi kaybeden şarkıcı Karsu, felaketten yaklaşık 5 ay sonra memleketi Hatay’a bayram ziyaretinde bulundu.Şehirdeki akrabalarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, yer sofrasından fotoğraflar yayınladı. Karsu ayrıca şehri dolaştı, enkazların arasında çektiği videolarla şehirdeki yıkımı takipçileriyle paylaştı.'İşte depremin yarattığı tahribat'Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgedeki toprak zeminin deprem sırasında nasıl ayrıldığını gösteren Karsu, İngilizce çektiği videoda “Hatay’dayım. Şu an durduğum yer, şubattaki deprem sonrası değişti. Zeytin ağaçları metrelerce ayrıldı, normalde bunlar yan yanaydı. İşte depremin yarattığı tahribat” dedi.Karsu, Yuva projesi için yapılan çalışmaları izledi ve ekibe yardımcı oldu.Hatay’ın Karsu Köyü’nden 1990’da Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, yaşanan felaket sonrası Hollanda’da depremzedeler için bağış kampanyaları düzenleyerek yüksek miktarlarda yardım toplamıştı. 33 yaşındaki müzisyen, depremde çok sevdiği ninesini de kaybettiğini açıklamıştı.Karsu, Hatay’da ‘Yuva’ projesi kapsamında depremzedelere afete dirençli ahşap evler yapan ekibi de ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Şarkıcı, proje yetkililerinin “Çevreye duyarlı, afete dirençli tasarımlar üretiyoruz. Günde bir yuva yapıyoruz. Üretimi depremzedeler yapıyor. Konteyner almayı planlayanların böyle sağlıklı yapıları tercih etmelerini hedefliyoruz” şeklindeki açıklamalarını takipçileriyle paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230214/hollandada-felemenkce-ingilizce-turkce-ve-arapca-konser-tum-geliri-depremzedelere-bagislanacak-1066999979.html

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