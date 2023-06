https://sputniknews.com.tr/20230629/daniel-day-lewis-koltuk-degnekleriyle-goruntulendi-1073011452.html

Daniel Day Lewis koltuk değnekleriyle görüntülendi

Daniel Day Lewis koltuk değnekleriyle görüntülendi

2017'de oyunculuğunu bıraktığını açıklayan Daniel Day Lewis, spot ışıklarından uzaklaşmıştı. Emeklilik günlerinde nadiren görüntülenen Lewis, son olarak koltuk... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T23:20+0300

2023-06-29T23:20+0300

2023-06-29T23:20+0300

yaşam

daniel day lewis,

abd

oyuncu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102897/68/1028976849_0:250:3101:1994_1920x0_80_0_0_7e151263882992e048ef9eb52a94764a.jpg

1990'da 'My Left Foot' (Sol Ayağım), 2008'de 'There Will Be Blood' (Kan Dökülecek) ve 2012'de de 'Lincoln' adlı filmlerde gösterdiği performans nedeniyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında üç kez Oscar kazan Daniel Day Lewis, son olarak rol aldığı 'Phantom Thread' adlı filmden sonra 2017'de oyunculuğu bırakarak emekliye ayrıldı.Emekliliğinden önce de özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Daniel Day Lewis, aldığı kararı şöyle açıkladı:"Hayatım boyunca oyunculuğu bırakmam gerektiğinden bahsettim" diyen Daniel Day Lewis, "Ama bırakma dürtüsü içimde kök saldı ve bu bir zorunluluk haline geldi. Bu yapmak zorunda olduğum bir şeydi" şeklinde konuşmuştu.Spot ışıklarından uzakta bir yaşam sürdüren Daniel Day Lewis, bu süreçte sadece bir kez görüntülenmişti. Lewis, emekliye ayrıldıktan bir yıl sonra New York'ta bir parkta kendi başına oturup yemek yerken objektiflere takılmış; İngiliz oyuncuya, o günden bu yana hiçbir fotoğrafçı rastlamamıştı.İnzivaya çekilen Daniel Day Lewis, dört yıl sonra mayıs ayında Manhattan'da tanınmaz bir halde objektiflere yansımışıtı. 66 yaşındaki emekli oyuncu, eşofman ve spor ayakkabı giymiş, rahat kıyafetler içindeydi.Sakatlığına rağmen gülümseyen Daniel Day Lewis'in koltuk değnekleri kullanması dışında iyi durumda ve moralinin yerinde olduğu görüldü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

daniel day lewis,, abd, oyuncu