Daniel Day Lewis koltuk değnekleriyle görüntülendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
25 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği olay
15:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:05
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230629/daniel-day-lewis-koltuk-degnekleriyle-goruntulendi-1073011452.html
Daniel Day Lewis koltuk değnekleriyle görüntülendi
Daniel Day Lewis koltuk değnekleriyle görüntülendi
2017'de oyunculuğunu bıraktığını açıklayan Daniel Day Lewis, spot ışıklarından uzaklaşmıştı. Emeklilik günlerinde nadiren görüntülenen Lewis, son olarak koltuk... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T23:20+0300
2023-06-29T23:20+0300
yaşam
daniel day lewis,
abd
oyuncu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102897/68/1028976849_0:250:3101:1994_1920x0_80_0_0_7e151263882992e048ef9eb52a94764a.jpg
1990'da 'My Left Foot' (Sol Ayağım), 2008'de 'There Will Be Blood' (Kan Dökülecek) ve 2012'de de 'Lincoln' adlı filmlerde gösterdiği performans nedeniyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında üç kez Oscar kazan Daniel Day Lewis, son olarak rol aldığı 'Phantom Thread' adlı filmden sonra 2017'de oyunculuğu bırakarak emekliye ayrıldı.Emekliliğinden önce de özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Daniel Day Lewis, aldığı kararı şöyle açıkladı:"Hayatım boyunca oyunculuğu bırakmam gerektiğinden bahsettim" diyen Daniel Day Lewis, "Ama bırakma dürtüsü içimde kök saldı ve bu bir zorunluluk haline geldi. Bu yapmak zorunda olduğum bir şeydi" şeklinde konuşmuştu.Spot ışıklarından uzakta bir yaşam sürdüren Daniel Day Lewis, bu süreçte sadece bir kez görüntülenmişti. Lewis, emekliye ayrıldıktan bir yıl sonra New York'ta bir parkta kendi başına oturup yemek yerken objektiflere takılmış; İngiliz oyuncuya, o günden bu yana hiçbir fotoğrafçı rastlamamıştı.İnzivaya çekilen Daniel Day Lewis, dört yıl sonra mayıs ayında Manhattan'da tanınmaz bir halde objektiflere yansımışıtı. 66 yaşındaki emekli oyuncu, eşofman ve spor ayakkabı giymiş, rahat kıyafetler içindeydi.Sakatlığına rağmen gülümseyen Daniel Day Lewis'in koltuk değnekleri kullanması dışında iyi durumda ve moralinin yerinde olduğu görüldü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102897/68/1028976849_55:0:3044:2242_1920x0_80_0_0_ca5694baf05fc40faa750d5308b73687.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
daniel day lewis,, abd, oyuncu
daniel day lewis,, abd, oyuncu

Daniel Day Lewis koltuk değnekleriyle görüntülendi

23:20 29.06.2023
© REUTERS / Mario Anzuoni / Daniel Day Lewis
Daniel Day Lewis - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© REUTERS / Mario Anzuoni /
Abone olTelegram
2017'de oyunculuğunu bıraktığını açıklayan Daniel Day Lewis, spot ışıklarından uzaklaşmıştı. Emeklilik günlerinde nadiren görüntülenen Lewis, son olarak koltuk değnekleriyle objektiflere yansıdı
1990'da 'My Left Foot' (Sol Ayağım), 2008'de 'There Will Be Blood' (Kan Dökülecek) ve 2012'de de 'Lincoln' adlı filmlerde gösterdiği performans nedeniyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında üç kez Oscar kazan Daniel Day Lewis, son olarak rol aldığı 'Phantom Thread' adlı filmden sonra 2017'de oyunculuğu bırakarak emekliye ayrıldı.
Emekliliğinden önce de özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Daniel Day Lewis, aldığı kararı şöyle açıkladı:
"Bu durumu henüz çözemedim. Yaptığım şeyin değerine inanmam gerekiyor. İnsanın yaptığı iş hayati, hatta karşı konulmaz görünebilir. Ve izleyiciler yaptığım işe inanıyorsa, bu benim için yeterince iyi olmalı ama son zamanlarda öyle olmamaya başladı."
"Hayatım boyunca oyunculuğu bırakmam gerektiğinden bahsettim" diyen Daniel Day Lewis, "Ama bırakma dürtüsü içimde kök saldı ve bu bir zorunluluk haline geldi. Bu yapmak zorunda olduğum bir şeydi" şeklinde konuşmuştu.
Spot ışıklarından uzakta bir yaşam sürdüren Daniel Day Lewis, bu süreçte sadece bir kez görüntülenmişti. Lewis, emekliye ayrıldıktan bir yıl sonra New York'ta bir parkta kendi başına oturup yemek yerken objektiflere takılmış; İngiliz oyuncuya, o günden bu yana hiçbir fotoğrafçı rastlamamıştı.
İnzivaya çekilen Daniel Day Lewis, dört yıl sonra mayıs ayında Manhattan'da tanınmaz bir halde objektiflere yansımışıtı. 66 yaşındaki emekli oyuncu, eşofman ve spor ayakkabı giymiş, rahat kıyafetler içindeydi.
Sakatlığına rağmen gülümseyen Daniel Day Lewis'in koltuk değnekleri kullanması dışında iyi durumda ve moralinin yerinde olduğu görüldü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала