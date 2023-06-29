https://sputniknews.com.tr/20230629/daniel-day-lewis-koltuk-degnekleriyle-goruntulendi-1073011452.html
Daniel Day Lewis koltuk değnekleriyle görüntülendi
Daniel Day Lewis koltuk değnekleriyle görüntülendi
2017'de oyunculuğunu bıraktığını açıklayan Daniel Day Lewis, spot ışıklarından uzaklaşmıştı. Emeklilik günlerinde nadiren görüntülenen Lewis, son olarak koltuk... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T23:20+0300
2023-06-29T23:20+0300
2023-06-29T23:20+0300
yaşam
daniel day lewis,
abd
oyuncu
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1990'da 'My Left Foot' (Sol Ayağım), 2008'de 'There Will Be Blood' (Kan Dökülecek) ve 2012'de de 'Lincoln' adlı filmlerde gösterdiği performans nedeniyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında üç kez Oscar kazan Daniel Day Lewis, son olarak rol aldığı 'Phantom Thread' adlı filmden sonra 2017'de oyunculuğu bırakarak emekliye ayrıldı.Emekliliğinden önce de özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Daniel Day Lewis, aldığı kararı şöyle açıkladı:"Hayatım boyunca oyunculuğu bırakmam gerektiğinden bahsettim" diyen Daniel Day Lewis, "Ama bırakma dürtüsü içimde kök saldı ve bu bir zorunluluk haline geldi. Bu yapmak zorunda olduğum bir şeydi" şeklinde konuşmuştu.Spot ışıklarından uzakta bir yaşam sürdüren Daniel Day Lewis, bu süreçte sadece bir kez görüntülenmişti. Lewis, emekliye ayrıldıktan bir yıl sonra New York'ta bir parkta kendi başına oturup yemek yerken objektiflere takılmış; İngiliz oyuncuya, o günden bu yana hiçbir fotoğrafçı rastlamamıştı.İnzivaya çekilen Daniel Day Lewis, dört yıl sonra mayıs ayında Manhattan'da tanınmaz bir halde objektiflere yansımışıtı. 66 yaşındaki emekli oyuncu, eşofman ve spor ayakkabı giymiş, rahat kıyafetler içindeydi.Sakatlığına rağmen gülümseyen Daniel Day Lewis'in koltuk değnekleri kullanması dışında iyi durumda ve moralinin yerinde olduğu görüldü.
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daniel day lewis,, abd, oyuncu
daniel day lewis,, abd, oyuncu
Daniel Day Lewis koltuk değnekleriyle görüntülendi
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2017'de oyunculuğunu bıraktığını açıklayan Daniel Day Lewis, spot ışıklarından uzaklaşmıştı. Emeklilik günlerinde nadiren görüntülenen Lewis, son olarak koltuk değnekleriyle objektiflere yansıdı
1990'da 'My Left Foot' (Sol Ayağım), 2008'de 'There Will Be Blood' (Kan Dökülecek) ve 2012'de de 'Lincoln' adlı filmlerde gösterdiği performans nedeniyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında üç kez Oscar kazan Daniel Day Lewis, son olarak rol aldığı 'Phantom Thread' adlı filmden sonra 2017'de oyunculuğu bırakarak emekliye ayrıldı.
Emekliliğinden önce de özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Daniel Day Lewis, aldığı kararı şöyle açıkladı:
"Bu durumu henüz çözemedim. Yaptığım şeyin değerine inanmam gerekiyor. İnsanın yaptığı iş hayati, hatta karşı konulmaz görünebilir. Ve izleyiciler yaptığım işe inanıyorsa, bu benim için yeterince iyi olmalı ama son zamanlarda öyle olmamaya başladı."
"Hayatım boyunca oyunculuğu bırakmam gerektiğinden bahsettim" diyen Daniel Day Lewis, "Ama bırakma dürtüsü içimde kök saldı ve bu bir zorunluluk haline geldi. Bu yapmak zorunda olduğum bir şeydi" şeklinde konuşmuştu.
Spot ışıklarından uzakta bir yaşam sürdüren Daniel Day Lewis, bu süreçte sadece bir kez görüntülenmişti. Lewis, emekliye ayrıldıktan bir yıl sonra New York'ta bir parkta kendi başına oturup yemek yerken objektiflere takılmış; İngiliz oyuncuya, o günden bu yana hiçbir fotoğrafçı rastlamamıştı.
İnzivaya çekilen Daniel Day Lewis, dört yıl sonra mayıs ayında Manhattan'da tanınmaz bir halde objektiflere yansımışıtı. 66 yaşındaki emekli oyuncu, eşofman ve spor ayakkabı giymiş, rahat kıyafetler içindeydi.
Sakatlığına rağmen gülümseyen Daniel Day Lewis'in koltuk değnekleri kullanması dışında iyi durumda ve moralinin yerinde olduğu görüldü.