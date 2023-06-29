https://sputniknews.com.tr/20230629/cumhurbaskani-erdoganin-bayram-diplomasisi-devam-ediyor-1073001965.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bayram diplomasisi' devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bayram diplomasisi' devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, IKBY Başkanı Barzani ve Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı İzzetbegoviç ile bir telefon... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T18:32+0300

2023-06-29T18:32+0300

2023-06-29T18:32+0300

politika

recep tayyip erdoğan

diplomasi

bosna hersek

iran

ibrahim reisi

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.Erdoğan, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

bosna hersek

iran

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recep tayyip erdoğan, diplomasi, bosna hersek, iran, ibrahim reisi