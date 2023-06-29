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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bayram diplomasisi' devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bayram diplomasisi' devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, IKBY Başkanı Barzani ve Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı İzzetbegoviç ile bir telefon... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T18:32+0300
2023-06-29T18:32+0300
politika
recep tayyip erdoğan
diplomasi
bosna hersek
iran
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.Erdoğan, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.
bosna hersek
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recep tayyip erdoğan, diplomasi, bosna hersek, iran, ibrahim reisi
recep tayyip erdoğan, diplomasi, bosna hersek, iran, ibrahim reisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bayram diplomasisi' devam ediyor

18:32 29.06.2023
© AA / Mustafa KamacıErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, IKBY Başkanı Barzani ve Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı İzzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.
Erdoğan, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.
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