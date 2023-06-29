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Çıkarmak istediği kiracısını eve kilitledi
Çıkarmak istediği kiracısını eve kilitledi
Bursa’da kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi içeride bulunan ailenin üzerine kapıyı kilitledi. Saatlerce evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için gelen... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kiracı
ev sahibi
bursa
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Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Sokak’ta iddiaya göre bir ev sahibi, kirasını peşin veren Üsamettin Uzun'un, evden çıkmasını istedi. Daireye gelen ev sahibi akşam saatlerinde Uzun ailesinin üzerine çelik kapıyı kilitledi. Sabah kapıyı açamayan aile bireyleri dışarı çıkamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekibi kapıyı kırmak için kolları sıvasa da çelik kapıyı açmak kolay olmadı. Yüzlerce balyoz darbesine dayanan çelik kapı ekiplere zor anlar yaşattı. Balyozun kırılmasına neden olan çelik kapı desteğe gelen ekiplerin getirdiği krikoyla açıldı. Mahsur kalan aile, kendilerini çıkaran itfaiye ve polise teşekkür ederken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230628/kira-krizinde-arabuluculuk-donemi-1072954949.html
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kiracı, ev sahibi , bursa
kiracı, ev sahibi , bursa

Çıkarmak istediği kiracısını eve kilitledi

16:20 29.06.2023
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - AHMET BURAK ÖZTÜRKÇıkarmak istediği kiracısını eve kilitledi
Çıkarmak istediği kiracısını eve kilitledi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - AHMET BURAK ÖZTÜRK
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Bursa’da kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi içeride bulunan ailenin üzerine kapıyı kilitledi. Saatlerce evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için gelen itfaiye ve polis ekibinin çelik kapıyı kırması kolay olmadı. Balyozun kırıldığı, kapının kırılmadığı kurtarma operasyonu kameraya yansırken, çelik kapı krikoyla açıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Sokak’ta iddiaya göre bir ev sahibi, kirasını peşin veren Üsamettin Uzun'un, evden çıkmasını istedi. Daireye gelen ev sahibi akşam saatlerinde Uzun ailesinin üzerine çelik kapıyı kilitledi.
Sabah kapıyı açamayan aile bireyleri dışarı çıkamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekibi kapıyı kırmak için kolları sıvasa da çelik kapıyı açmak kolay olmadı.
Yüzlerce balyoz darbesine dayanan çelik kapı ekiplere zor anlar yaşattı. Balyozun kırılmasına neden olan çelik kapı desteğe gelen ekiplerin getirdiği krikoyla açıldı.
Mahsur kalan aile, kendilerini çıkaran itfaiye ve polise teşekkür ederken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.
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