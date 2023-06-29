https://sputniknews.com.tr/20230629/chpden-tutuklanan-gazeteci-merdan-yanardag-icin-milletvekili-heyeti-1073007788.html

CHP'den, tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ için milletvekili heyeti

CHP'den, tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ için milletvekili heyeti

CHP Grubu, katıldığı televizyon programında Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında yürüyen hukuki süreci... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T20:56+0300

2023-06-29T20:56+0300

2023-06-29T20:56+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tele 1

tele 1 tv

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CHP Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bir programdaki ifadeleri nedeniyle başlatılan linç kampanyasının ardından tutuklanması ve hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'ndan oluşan heyetin, Merdan Yanardağ'ı ziyaret etmek amacıyla Adalet Bakanlığına gerekli başvuruyu yaptığı belirtilen açıklamada, heyetin, Adalet Bakanlığından gelecek yanıtın ardından Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret ederek, çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

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