https://sputniknews.com.tr/20230629/bodrumda-otel-yangini-1072998661.html
Bodrum'da otel yangını
Bodrum'da otel yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otelin deposunda çıkan yangın SPA kısmına sıçradı. Yangın 2 saat sonunda itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T16:28+0300
2023-06-29T16:28+0300
2023-06-29T16:28+0300
türkiye
yangın
bodrum
muğla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072998489_0:662:756:1087_1920x0_80_0_0_060e4af173f2febab3bdd7c2c243c741.jpg
Bir otelin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına 4 itfaiye aracı ve bir adet Bodrum Belediyesi sulama aracı ile müdahale etti. Kısa sürede otelin deposu tamamen saran yangın, depo içinde bulunan malzemelerle birlikte alev almasıyla büyüdü. Depo bir anda alev topuna dönmesiyle tamamen kullanılmaz hale geldi. Depoda bulunan tüm eşyalar yanarken, çevrede büyük bir korku ve panik yaşandı. Otelde kalan yerli turistler panik oldu.Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi uzun süre çalışmasının ardından depodaki yangını kontrol altına aldı. Söndürülen yangında soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230626/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1072871802.html
türkiye
bodrum
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072998489_0:591:756:1158_1920x0_80_0_0_6ba4709a46a24cb4465dd2cf960d65c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, bodrum, muğla
Bodrum'da otel yangını
Abone ol
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otelin deposunda çıkan yangın SPA kısmına sıçradı. Yangın 2 saat sonunda itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Bir otelin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına 4 itfaiye aracı ve bir adet Bodrum Belediyesi sulama aracı ile müdahale etti. Kısa sürede otelin deposu tamamen saran yangın, depo içinde bulunan malzemelerle birlikte alev almasıyla büyüdü.
Depo bir anda alev topuna dönmesiyle tamamen kullanılmaz hale geldi. Depoda bulunan tüm eşyalar yanarken, çevrede büyük bir korku ve panik yaşandı. Otelde kalan yerli turistler panik oldu.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi uzun süre çalışmasının ardından depodaki yangını kontrol altına aldı. Söndürülen yangında soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.