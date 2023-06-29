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https://sputniknews.com.tr/20230629/bodrumda-otel-yangini-1072998661.html
Bodrum'da otel yangını
Bodrum'da otel yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otelin deposunda çıkan yangın SPA kısmına sıçradı. Yangın 2 saat sonunda itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T16:28+0300
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Bir otelin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına 4 itfaiye aracı ve bir adet Bodrum Belediyesi sulama aracı ile müdahale etti. Kısa sürede otelin deposu tamamen saran yangın, depo içinde bulunan malzemelerle birlikte alev almasıyla büyüdü. Depo bir anda alev topuna dönmesiyle tamamen kullanılmaz hale geldi. Depoda bulunan tüm eşyalar yanarken, çevrede büyük bir korku ve panik yaşandı. Otelde kalan yerli turistler panik oldu.Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi uzun süre çalışmasının ardından depodaki yangını kontrol altına aldı. Söndürülen yangında soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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yangın, bodrum, muğla
yangın, bodrum, muğla

Bodrum'da otel yangını

16:28 29.06.2023
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜRBodrum'da otel yangını
Bodrum'da otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otelin deposunda çıkan yangın SPA kısmına sıçradı. Yangın 2 saat sonunda itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Bir otelin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına 4 itfaiye aracı ve bir adet Bodrum Belediyesi sulama aracı ile müdahale etti. Kısa sürede otelin deposu tamamen saran yangın, depo içinde bulunan malzemelerle birlikte alev almasıyla büyüdü.
Depo bir anda alev topuna dönmesiyle tamamen kullanılmaz hale geldi. Depoda bulunan tüm eşyalar yanarken, çevrede büyük bir korku ve panik yaşandı. Otelde kalan yerli turistler panik oldu.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi uzun süre çalışmasının ardından depodaki yangını kontrol altına aldı. Söndürülen yangında soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
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