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Biden'ın yüzündeki izlerin nedeni açıklandı: Uyku apnesi için cihaz kullanıyor
Biden'ın yüzündeki izlerin nedeni açıklandı: Uyku apnesi için cihaz kullanıyor
ABD Başkanı Joe Biden'ın yüzünde tespit edilen izlerin uyku apnesi nedeniyle kullanılan solunum cihazından kaynaklı olduğu açıklandı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T11:20+0300
2023-06-29T11:46+0300
dünya
abd
joe biden
uyku apnesi
solunum
solunum cihazı
solunum hastalığı
solunum yolu rahatsızlıkları
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Beyaz Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın son haftalarda uyku apnesine yardımcı olmak için geceleri sürekli pozitif hava yolu basıncı kullanmaya başladığını söyledi. Açıklama, Biden'ın Chicago'da bir konuşma için Beyaz Saray'dan ayrılırken yüzünde maske izlerinin görülmesinin ardından yapıldı. Biden'ın 2008'den bu yana, solunumun uykuda durabildiği, potansiyel olarak ciddi ancak yaygın bir durum olan uyku apnesi olduğu açıklandı. Biden'ın kullandığı cihaz ise, CPAP makinesi adı verilen, uyuyan kişinin hava yolunu açmak için bir maskeden hava pompalayan motorlu bir cihaz. Cihazın, ABD'de yaklaşık 5 milyon kişi tarafından kullanıldığı biliniyor.Biden'ın uyku apnesi problemi uzundur biliniyor. Başkan yardımcılığı döneminde doktorlar, Biden'ın muhtemelen apneye bağlı düzensiz bir kalp atışı olduğunu fark etmişlerdi. Biden, 80'e ulaşan yaşıyla yeniden seçilmek için yarışıyor ve ABD başkanlığı yapan gelmiş geçmiş en yaşlı kişi. ABD Tabipler Birliği'ne göre, ABD'de yaklaşık 30 milyon insanın bu duruma sahip olduğu düşünülüyor, ancak yalnızca yaklaşık 6 milyon kişiye tanı kondu. Hastalığı olan kişilerde, obezite, yaşlanma veya yüz yapısı nedeniyle boğaz ve dil kasları uyku sırasında gevşer ve hava yolunu tıkar. Bazen bir dakikaya kadar varan sürelerde yaşanan nefes alamama hali, yüksek sesle nefes alıp verme ve horlama gibi problemler yaratır. Hastalığın ayrıca, kalp krizi riskini artırdığı da biliniyor.Tedavi edilmeyen uyku apnesi kalp krizi riskinin artmasına neden olabilir.
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abd, joe biden, uyku apnesi, solunum, solunum cihazı, solunum hastalığı, solunum yolu rahatsızlıkları
abd, joe biden, uyku apnesi, solunum, solunum cihazı, solunum hastalığı, solunum yolu rahatsızlıkları

Biden'ın yüzündeki izlerin nedeni açıklandı: Uyku apnesi için cihaz kullanıyor

11:20 29.06.2023 (güncellendi: 11:46 29.06.2023)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ABD Başkanı Joe Biden'ın yüzünde tespit edilen izlerin uyku apnesi nedeniyle kullanılan solunum cihazından kaynaklı olduğu açıklandı.
Beyaz Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın son haftalarda uyku apnesine yardımcı olmak için geceleri sürekli pozitif hava yolu basıncı kullanmaya başladığını söyledi.
Açıklama, Biden'ın Chicago'da bir konuşma için Beyaz Saray'dan ayrılırken yüzünde maske izlerinin görülmesinin ardından yapıldı. Biden'ın 2008'den bu yana, solunumun uykuda durabildiği, potansiyel olarak ciddi ancak yaygın bir durum olan uyku apnesi olduğu açıklandı.
Biden'ın kullandığı cihaz ise, CPAP makinesi adı verilen, uyuyan kişinin hava yolunu açmak için bir maskeden hava pompalayan motorlu bir cihaz. Cihazın, ABD'de yaklaşık 5 milyon kişi tarafından kullanıldığı biliniyor.
Biden'ın uyku apnesi problemi uzundur biliniyor. Başkan yardımcılığı döneminde doktorlar, Biden'ın muhtemelen apneye bağlı düzensiz bir kalp atışı olduğunu fark etmişlerdi.
Biden, 80'e ulaşan yaşıyla yeniden seçilmek için yarışıyor ve ABD başkanlığı yapan gelmiş geçmiş en yaşlı kişi.
ABD Tabipler Birliği'ne göre, ABD'de yaklaşık 30 milyon insanın bu duruma sahip olduğu düşünülüyor, ancak yalnızca yaklaşık 6 milyon kişiye tanı kondu.
Hastalığı olan kişilerde, obezite, yaşlanma veya yüz yapısı nedeniyle boğaz ve dil kasları uyku sırasında gevşer ve hava yolunu tıkar. Bazen bir dakikaya kadar varan sürelerde yaşanan nefes alamama hali, yüksek sesle nefes alıp verme ve horlama gibi problemler yaratır. Hastalığın ayrıca, kalp krizi riskini artırdığı da biliniyor.
Tedavi edilmeyen uyku apnesi kalp krizi riskinin artmasına neden olabilir.
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