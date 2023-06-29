Bakan Tunç: Darbe anayasasıyla yönetiliyoruz, demokratik ülkeye bu elbette ki yakışmaz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
25 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği olay
15:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:05
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230629/bakan-tunc-darbe-anayasasi-demokratik-ulkeye-yakismaz-1073004116.html
Bakan Tunç: Darbe anayasasıyla yönetiliyoruz, demokratik ülkeye bu elbette ki yakışmaz
Bakan Tunç: Darbe anayasasıyla yönetiliyoruz, demokratik ülkeye bu elbette ki yakışmaz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hedeflerinin yeni, demokratik ve sivil anayasayı milletle buluşturmak olduğunu vurgulayarak "Çünkü milletimizin hakkı. 82... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T19:41+0300
2023-06-29T19:44+0300
türkiye
yılmaz tunç
anayasa
isveç
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1073003959_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_018bc9f6a0a30a378cb75e739e3f77ac.jpg
AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma programına Togg aracıyla gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kendisini karşılayan İl Başkanı Yaşar Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve partililerle bayramlaştı.Tunç, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, afet bölgesindeki yaraları sarmak ve yıkılan şehirleri yeniden inşa etmek için tüm kurumların canla başla çalıştığını anlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomi, altyapı, enerji bağımsızlığı ve savunma sanayi alanlarında büyük projelere imza attıklarına değinen Tunç, yatırım, üretim ve ihracatla ülkeyi büyütürken demokrasi çıtasını yükseltmenin gayreti içerisinde olduklarını aktardı.Bakan Tunç, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdıklarını, adalet, insan hakları ve demokraside "sessiz devrim" sayılabilecek reformlara imza attıklarını ifade ederek, "Elbette ki bunlardan rahatsızlık duyanlar oldu. Düşünce ve ifade özgürlüğünü teröre destek vermek olarak algılayanlar maalesef oldu olmaya da devam ediyor. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamı hem bizim hukukumuzda hem de uluslararası belgelerde açıkça bellidir" diye konuştu.'Terör gruplarını destekliyorsanız o zaman hukuk devleti duruma el koyar'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi din ve vicdan özgürlüğünün korunmasını öngörse de sözleşmenin altına imza atan Avrupa ülkelerinde kötü uygulamalara şahitlik ettiklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:Bakan Tunç, Türkiye'de de herkesin istediğini konuşup yazabildiğini ancak bu eylemlerin teröre destek mahiyetinde olması halinde hiçbir demokratik hukuk devletinde korunmayacağını vurguladı.Hiçbir düşünce ve ifadenin, hedefinde insan haklarının ihlali olan terörü destekleyemeyeceğini ifade eden Tunç, "En önemli hak yaşam hakkı ihlalidir. Eğer yaşam hakkına yönelik saldırı varsa ve siz bu saldırıyı destekliyorsanız, terör gruplarını destekliyorsanız, şiddeti teşvik ediyorsanız, terörist başlarını masum göstermeye çalışıyorsanız orada ifade özgürlüğünden bahsedemezsiniz. O zaman yargı, hukuk devleti duruma el koyar, gerekli müeyyideyi uygular" şeklinde konuştu.Tunç, hukuk güvenliğini sağlayarak, yatırım ortamını iyileştirerek ve Türkiye'de adalete güveni daha da yükseklere taşıyıp vatandaşların yargı hizmetlerinden etkin, adil şekilde yararlanmasının yolunu açmaya devam edeceklerini anlatarak, hem deprem yaralarını sarmanın hem de başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde şehirleri afet riskine karşı dayanıklı inşa etmenin gayreti içerisinde olacaklarını dile getirdi.İnsanı güçlendirmeye devam edeceklerine işaret eden Tunç, "İnsanı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsun. Aileyi tehdit eden sapkın akımlardan korumak için gerekli anayasal değişikliklere giriştik. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni dönemde hem ailenin korunmasına yönelik hem de başörtüsüne özgürlük tanıyan, tanımlayan anayasa değişikliğini de bu dönemde başaracağız" dedi.'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en büyük demokratik reformdu'Tunç, hedeflerinin yeni, demokratik ve sivil anayasayı milletle buluşturmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:İstikrarlı kalkınma modeliyle yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyüyen, enerjide bağımsız, savunma sanayinde güçlü, alt yapısını tamamlamış, her alanda kalkınan büyük Türkiye'yi, güçlü ekonomiyi inşa etmeye devam edeceklerini söyleyen Tunç, hakkaniyetli, dengeli dış politikayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye ekseni" yolunda hız kesmeden devam edeceklerini anlattı.Tunç, sınır boylarında nöbet tutan güvenlik güçleri, polis, jandarma ile sağlık görevlileri ve çalışanların da bayramını tebrik ederek, hac görevini getirenlerin ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.Hep beraber Bartın'a güzel eserler kazandırmanın gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Tunç, yatırımlar tamamlandığında Bartın'ın bölgenin yıldızı gibi parlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.Bakan Tunç, konuşmasının ardından Bartın Valiliğince Millet Konağı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
türkiye
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1073003959_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_e8dca3d420fbeef14d6466d2f03c1a6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, anayasa, isveç, ak parti
yılmaz tunç, anayasa, isveç, ak parti

Bakan Tunç: Darbe anayasasıyla yönetiliyoruz, demokratik ülkeye bu elbette ki yakışmaz

19:41 29.06.2023 (güncellendi: 19:44 29.06.2023)
© İHA / BÜLENT BOSTANCIAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© İHA / BÜLENT BOSTANCI
Abone olTelegram
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hedeflerinin yeni, demokratik ve sivil anayasayı milletle buluşturmak olduğunu vurgulayarak "Çünkü milletimizin hakkı. 82 anayasasıyla, darbe anayasasıyla yönetiliyoruz, demokratik ülkeye bu elbette ki yakışmaz" dedi.
AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma programına Togg aracıyla gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kendisini karşılayan İl Başkanı Yaşar Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve partililerle bayramlaştı.
Tunç, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, afet bölgesindeki yaraları sarmak ve yıkılan şehirleri yeniden inşa etmek için tüm kurumların canla başla çalıştığını anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomi, altyapı, enerji bağımsızlığı ve savunma sanayi alanlarında büyük projelere imza attıklarına değinen Tunç, yatırım, üretim ve ihracatla ülkeyi büyütürken demokrasi çıtasını yükseltmenin gayreti içerisinde olduklarını aktardı.
Bakan Tunç, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdıklarını, adalet, insan hakları ve demokraside "sessiz devrim" sayılabilecek reformlara imza attıklarını ifade ederek, "Elbette ki bunlardan rahatsızlık duyanlar oldu. Düşünce ve ifade özgürlüğünü teröre destek vermek olarak algılayanlar maalesef oldu olmaya da devam ediyor. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamı hem bizim hukukumuzda hem de uluslararası belgelerde açıkça bellidir" diye konuştu.

'Terör gruplarını destekliyorsanız o zaman hukuk devleti duruma el koyar'

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi din ve vicdan özgürlüğünün korunmasını öngörse de sözleşmenin altına imza atan Avrupa ülkelerinde kötü uygulamalara şahitlik ettiklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:
"İsveç'te caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakma olayını lanetliyoruz. Bu din ve vicdan özgürlüğüne saldırıdır. Avrupa'da gerçekleşmiş olması yüz karasıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atan ülkeler, din ve vicdan özgürlüğüne yapılan saldırı noktasında tedbir almak zorundadır. Ama maalesef İsveç'te bunun olmadığını görüyoruz. Hiçbir mahkeme kararı hukuka aykırılığı meşrulaştıramaz. Dolayısıyla İsveç makamlarından özellikle NATO zirvesi öncesi bu tür çirkinliklerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını bekliyoruz. Çünkü bu en temel insan hakkıdır."
Bakan Tunç, Türkiye'de de herkesin istediğini konuşup yazabildiğini ancak bu eylemlerin teröre destek mahiyetinde olması halinde hiçbir demokratik hukuk devletinde korunmayacağını vurguladı.
Hiçbir düşünce ve ifadenin, hedefinde insan haklarının ihlali olan terörü destekleyemeyeceğini ifade eden Tunç, "En önemli hak yaşam hakkı ihlalidir. Eğer yaşam hakkına yönelik saldırı varsa ve siz bu saldırıyı destekliyorsanız, terör gruplarını destekliyorsanız, şiddeti teşvik ediyorsanız, terörist başlarını masum göstermeye çalışıyorsanız orada ifade özgürlüğünden bahsedemezsiniz. O zaman yargı, hukuk devleti duruma el koyar, gerekli müeyyideyi uygular" şeklinde konuştu.
Tunç, hukuk güvenliğini sağlayarak, yatırım ortamını iyileştirerek ve Türkiye'de adalete güveni daha da yükseklere taşıyıp vatandaşların yargı hizmetlerinden etkin, adil şekilde yararlanmasının yolunu açmaya devam edeceklerini anlatarak, hem deprem yaralarını sarmanın hem de başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde şehirleri afet riskine karşı dayanıklı inşa etmenin gayreti içerisinde olacaklarını dile getirdi.
İnsanı güçlendirmeye devam edeceklerine işaret eden Tunç, "İnsanı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsun. Aileyi tehdit eden sapkın akımlardan korumak için gerekli anayasal değişikliklere giriştik. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni dönemde hem ailenin korunmasına yönelik hem de başörtüsüne özgürlük tanıyan, tanımlayan anayasa değişikliğini de bu dönemde başaracağız" dedi.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en büyük demokratik reformdu'

Tunç, hedeflerinin yeni, demokratik ve sivil anayasayı milletle buluşturmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Çünkü milletimizin hakkı. 82 anayasasıyla, darbe anayasasıyla yönetiliyoruz, demokratik ülkeye bu elbette ki yakışmaz. Anayasamızda bugüne kadar reform sayılabilecek çok önemli değişiklikleri gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en büyük demokratik reformdu. Milletimizin doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, yasamanın, yürütmenin, yargının, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla uygulandığı yönetim sistemine geçtik. Cumhuriyetimizi güçlendiren yönetim sistemine geçtik. Milletimiz son seçimlerde sistem tartışmalarını sona erdirdi. Artık geriye bakmaya gerek yok. Krizler, darbeler, kaos üreten, ekonomik krizler, siyasi krizler, vesayetçi anlayışı büyüten eski sistemi artık hatırlamamıza gerek yok. Hep ileriye bakacağız."
İstikrarlı kalkınma modeliyle yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyüyen, enerjide bağımsız, savunma sanayinde güçlü, alt yapısını tamamlamış, her alanda kalkınan büyük Türkiye'yi, güçlü ekonomiyi inşa etmeye devam edeceklerini söyleyen Tunç, hakkaniyetli, dengeli dış politikayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye ekseni" yolunda hız kesmeden devam edeceklerini anlattı.
Tunç, sınır boylarında nöbet tutan güvenlik güçleri, polis, jandarma ile sağlık görevlileri ve çalışanların da bayramını tebrik ederek, hac görevini getirenlerin ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.
Hep beraber Bartın'a güzel eserler kazandırmanın gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Tunç, yatırımlar tamamlandığında Bartın'ın bölgenin yıldızı gibi parlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Bakan Tunç, konuşmasının ardından Bartın Valiliğince Millet Konağı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала