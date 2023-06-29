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https://sputniknews.com.tr/20230629/avustralyada-cinsel-istismardan-yargilanan-mudire-iade-edilmemek-icin-hasta-numarasi-yapmis-1073012208.html
Avustralya'da cinsel istismardan yargılanan müdire iade edilmemek için hasta numarası yapmış
Avustralya'da cinsel istismardan yargılanan müdire iade edilmemek için hasta numarası yapmış
Avustralya'nın Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde görülen davada Savcı Justin Lewis, cinsel istismardan suçlu bulunan eski okul müdiresi Malka Leifer'ın... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T23:31+0300
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avustralya
dünya
victoria
israil
ortadoğu
malka leifer
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2003 ila 2007 yılları arasında Melbourne'deki Adass İsrail Kız Okulu'nun müdürlüğünü yapan Malka Leifer, iki öğrenciye cinsel istismardan nisan ayında suçlu bulunmasının ardından bugün Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi'nde yargılandı.Leifer, duruşmaya Melbourne'deki yüksek güvenlikli bir kadın hapishanesinden video bağlantısıyla katıldı.Duruşmada Savcı Lewis, Leifer’ın İsrail’deyken Avustralya’ya iade edilmemek için işlemleri sürekli ertelettiğini ileri sürdü.Lewis, İsrail’de mahkeme kararıyla Leifer’ın durumunu tespit etmek için atanan üç psikiyatrdan oluşan heyetin, "Leifer’in yasal işlemleri sekteye uğratmak için akıl hastası taklidi yaptığı" kanaatine vardığını aktardı.Yargıç, duruşmayı erteledi.Kudüs Bölge Mahkemesi de eski müdire Leifer’in yargılanmaya uygun olduğuna ve iade edilmekten kaçınmak için akıl hastası numarası yaptığına karar vermişti.Ardından Leifer, 2021'de Avustralya’ya iade edilmişti.
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avustralya, victoria, israil, ortadoğu, malka leifer
avustralya, victoria, israil, ortadoğu, malka leifer

Avustralya'da cinsel istismardan yargılanan müdire iade edilmemek için hasta numarası yapmış

23:31 29.06.2023
© AP PhotoFILE - This Feb. 27, 2018 file photo, Australian Malka Leifer, right, is brought to a courtroom in Jerusalem. Leifer is wanted in Australia for 74 charges of sexual assault and the country's request for her extradition has been delayed for years
FILE - This Feb. 27, 2018 file photo, Australian Malka Leifer, right, is brought to a courtroom in Jerusalem. Leifer is wanted in Australia for 74 charges of sexual assault and the country's request for her extradition has been delayed for years - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AP Photo
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Avustralya'nın Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde görülen davada Savcı Justin Lewis, cinsel istismardan suçlu bulunan eski okul müdiresi Malka Leifer'ın, İsrail'deyken iade edilmemek için akıl hastası numarası yaptığını söyledi.
2003 ila 2007 yılları arasında Melbourne'deki Adass İsrail Kız Okulu'nun müdürlüğünü yapan Malka Leifer, iki öğrenciye cinsel istismardan nisan ayında suçlu bulunmasının ardından bugün Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi'nde yargılandı.
Leifer, duruşmaya Melbourne'deki yüksek güvenlikli bir kadın hapishanesinden video bağlantısıyla katıldı.
Duruşmada Savcı Lewis, Leifer’ın İsrail’deyken Avustralya’ya iade edilmemek için işlemleri sürekli ertelettiğini ileri sürdü.
Lewis, İsrail’de mahkeme kararıyla Leifer’ın durumunu tespit etmek için atanan üç psikiyatrdan oluşan heyetin, "Leifer’in yasal işlemleri sekteye uğratmak için akıl hastası taklidi yaptığı" kanaatine vardığını aktardı.
Yargıç, duruşmayı erteledi.
Kudüs Bölge Mahkemesi de eski müdire Leifer’in yargılanmaya uygun olduğuna ve iade edilmekten kaçınmak için akıl hastası numarası yaptığına karar vermişti.
Ardından Leifer, 2021'de Avustralya’ya iade edilmişti.
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