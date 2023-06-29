https://sputniknews.com.tr/20230629/avustralyada-cinsel-istismardan-yargilanan-mudire-iade-edilmemek-icin-hasta-numarasi-yapmis-1073012208.html

Avustralya'da cinsel istismardan yargılanan müdire iade edilmemek için hasta numarası yapmış

Avustralya'da cinsel istismardan yargılanan müdire iade edilmemek için hasta numarası yapmış

Avustralya'nın Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde görülen davada Savcı Justin Lewis, cinsel istismardan suçlu bulunan eski okul müdiresi Malka Leifer'ın... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T23:31+0300

2023-06-29T23:31+0300

2023-06-29T23:31+0300

avustralya

dünya

victoria

israil

ortadoğu

malka leifer

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2003 ila 2007 yılları arasında Melbourne'deki Adass İsrail Kız Okulu'nun müdürlüğünü yapan Malka Leifer, iki öğrenciye cinsel istismardan nisan ayında suçlu bulunmasının ardından bugün Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi'nde yargılandı.Leifer, duruşmaya Melbourne'deki yüksek güvenlikli bir kadın hapishanesinden video bağlantısıyla katıldı.Duruşmada Savcı Lewis, Leifer’ın İsrail’deyken Avustralya’ya iade edilmemek için işlemleri sürekli ertelettiğini ileri sürdü.Lewis, İsrail’de mahkeme kararıyla Leifer’ın durumunu tespit etmek için atanan üç psikiyatrdan oluşan heyetin, "Leifer’in yasal işlemleri sekteye uğratmak için akıl hastası taklidi yaptığı" kanaatine vardığını aktardı.Yargıç, duruşmayı erteledi.Kudüs Bölge Mahkemesi de eski müdire Leifer’in yargılanmaya uygun olduğuna ve iade edilmekten kaçınmak için akıl hastası numarası yaptığına karar vermişti.Ardından Leifer, 2021'de Avustralya’ya iade edilmişti.

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avustralya, victoria, israil, ortadoğu, malka leifer