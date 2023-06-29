Atatürk'ün makam aracının replikasını yaptı, şehir şehir geziyor

© İHASamsun’da 2014 yılında Muhammet Yıldırım kendi imkanlarıyla, bir ev parasına mal olan Mustafa Kemal Atatürk ve Samsun’da Atatürk’ü karşılayan Cevdet Yüzbaşı’nın bal mumu heykelinin bulunduğu 1934 model Lincoln marka aracın replikası Bolu’da sergilendi.
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© İHA
Samsun’da 2014 yılında Muhammet Yıldırım kendi imkanlarıyla, bir ev parasına mal olan Mustafa Kemal Atatürk ve Samsun’da Atatürk’ü karşılayan Cevdet Yüzbaşı’nın bal mumu heykelinin bulunduğu 1934 model Lincoln marka aracın replikası Bolu’da sergilendi.
© İHABolu Valilik Meydanı’nda sergilenen araç kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
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© İHA
Bolu Valilik Meydanı’nda sergilenen araç kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
© İHA28 Haziran Kocaeli’nin Kurtuluş yıl dönümü nedeniyle aracı Kocaeli’ne götüren Muhammet Yıldırım, dönüş yolculuğunda nostaljik otomobili Bolu’ya getirdi.
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© İHA
28 Haziran Kocaeli’nin Kurtuluş yıl dönümü nedeniyle aracı Kocaeli’ne götüren Muhammet Yıldırım, dönüş yolculuğunda nostaljik otomobili Bolu’ya getirdi.
© İHA2014 yılında yaklaşık 140 bin liraya mal olan ve günümüzde bir ev parası mal olduğunu ifade eden Muhammet Yıldırım, “Bu otomobil bir daire parası yedi, ben gönüllü olarak şehir şehir geziyorum. Hiçbir şekilde para dahi talep etmiyorum. Araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi” dedi.
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© İHA
2014 yılında yaklaşık 140 bin liraya mal olan ve günümüzde bir ev parası mal olduğunu ifade eden Muhammet Yıldırım, “Bu otomobil bir daire parası yedi, ben gönüllü olarak şehir şehir geziyorum. Hiçbir şekilde para dahi talep etmiyorum. Araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi” dedi.
© İHAAracın başında fotoğraf çektiren Miraç Öner, “Gayet başarılı olmuş. Bence çok güzel bir şey. Bunun gönüllü olarak yapılması zaten çok güzel. Bunun gibi çok daha örnek görmemiz lazım. Başarılı olmuş" dedi.
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© İHA
Aracın başında fotoğraf çektiren Miraç Öner, “Gayet başarılı olmuş. Bence çok güzel bir şey. Bunun gönüllü olarak yapılması zaten çok güzel. Bunun gibi çok daha örnek görmemiz lazım. Başarılı olmuş" dedi.