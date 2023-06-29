Atatürk'ün makam aracının replikasını yaptı, şehir şehir geziyor

© İHA 2014 yılında yaklaşık 140 bin liraya mal olan ve günümüzde bir ev parası mal olduğunu ifade eden Muhammet Yıldırım, “Bu otomobil bir daire parası yedi, ben gönüllü olarak şehir şehir geziyorum. Hiçbir şekilde para dahi talep etmiyorum. Araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi” dedi.