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https://sputniknews.com.tr/20230629/arastirma-depresyonun-yeni-bir-alt-turu-belirlendi-1073002565.html
Araştırma: Depresyonun yeni bir alt türü belirlendi
Araştırma: Depresyonun yeni bir alt türü belirlendi
ABD'li bilim insanları, depresyonun yeni bir alt türünü tanımladı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T18:47+0300
2023-06-29T18:54+0300
araştırma
yaşam
hastalık
abd
depresyon
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Stanford Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmaya göre bu alt tür, majör depresyondan mustarip tüm hastaların yaklaşık dörtte birini etkiliyor.Independent Türkçe'nin haberine göre; Hakemli bilimsel dergi JAMA Network Open'da yayımlanan bulgular, depresyon için en popüler ilaç tedavilerinin bazı hastalarda neden etkili olmadığına dair ipuçları sunabilir.Araştırmacılar, yeni alt türün diğerlerinden epey farklı olduğunu vurguluyor. Zira bu türde dikkat, hafıza ve öz kontrol gibi bilişsel işlevlerde azalmanın belirgin olduğu tespit edildi.Bu semptomlar essitalopram veya sertralin etken maddeli, serotonini hedefleyen antidepresanlarla tedavi edilemiyor. Araştırmacılar yeni tanımlanan bu türe 'bilişsel alt tip' adını verdi.Stanford araştırmacıları, 700'den fazla yetişkinin ruhsal durumunu analiz etti. Katılımcılar ankete tabi tutuldu ve durumları klinik olarak değerlendirildi. Ayrıca sözel hafıza, işleyen hafıza, karar verme hızı ve dikkat yeteneğini ölçmek için de testler yapıldı.Bunun sonucunda katılımcılar arasında majör depresyondan mustarip olanların yüzde 27'sinin bilişsel görevleri yerine getirirken daha kötü performans sergilediği görüldü. Bu kişilerin ayrıca, yukarıda bahsi geçen standart ilaç tedavilerine de daha olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.Araştırmacılara göre bu yüzde, ABD'de yaklaşık 5,7 milyon hastanın bu depresyon türünden mustarip olduğu anlamına geliyor. Çalışmanın arkasındaki davranış bilimci Laura Hack ve meslektaşları, hedefe yönelik depresyon tedavilerine acilen ihtiyaç duyulduğunu savunuyor.Araştırma makalesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:Araştırmacılar bu bulguların depresyon şüphesiyle psikiyatriste başvuran hastalar üzerinde yapılan testleri de çeşitlendireceği inancında."Bu çalışma çok önemli, çünkü psikiyatrların depresyon için tedavi kararını vermesine yardımcı olacak çok az ölçüm aracı var" diyen Hack, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230615/250-bin-kadin-incelendi-dogum-kontrol-haplari-depresyona-neden-oluyor--1072470911.html
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araştırma, hastalık, abd, depresyon
araştırma, hastalık, abd, depresyon

Araştırma: Depresyonun yeni bir alt türü belirlendi

18:47 29.06.2023 (güncellendi: 18:54 29.06.2023)
© AADepresyon, cam kenarında dışarıyı izlemek
Depresyon, cam kenarında dışarıyı izlemek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
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ABD'li bilim insanları, depresyonun yeni bir alt türünü tanımladı.
Stanford Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmaya göre bu alt tür, majör depresyondan mustarip tüm hastaların yaklaşık dörtte birini etkiliyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Hakemli bilimsel dergi JAMA Network Open'da yayımlanan bulgular, depresyon için en popüler ilaç tedavilerinin bazı hastalarda neden etkili olmadığına dair ipuçları sunabilir.
Araştırmacılar, yeni alt türün diğerlerinden epey farklı olduğunu vurguluyor. Zira bu türde dikkat, hafıza ve öz kontrol gibi bilişsel işlevlerde azalmanın belirgin olduğu tespit edildi.
Bu semptomlar essitalopram veya sertralin etken maddeli, serotonini hedefleyen antidepresanlarla tedavi edilemiyor. Araştırmacılar yeni tanımlanan bu türe 'bilişsel alt tip' adını verdi.
Stanford araştırmacıları, 700'den fazla yetişkinin ruhsal durumunu analiz etti. Katılımcılar ankete tabi tutuldu ve durumları klinik olarak değerlendirildi. Ayrıca sözel hafıza, işleyen hafıza, karar verme hızı ve dikkat yeteneğini ölçmek için de testler yapıldı.
Bunun sonucunda katılımcılar arasında majör depresyondan mustarip olanların yüzde 27'sinin bilişsel görevleri yerine getirirken daha kötü performans sergilediği görüldü. Bu kişilerin ayrıca, yukarıda bahsi geçen standart ilaç tedavilerine de daha olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.
Araştırmacılara göre bu yüzde, ABD'de yaklaşık 5,7 milyon hastanın bu depresyon türünden mustarip olduğu anlamına geliyor. Çalışmanın arkasındaki davranış bilimci Laura Hack ve meslektaşları, hedefe yönelik depresyon tedavilerine acilen ihtiyaç duyulduğunu savunuyor.
Araştırma makalesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:
"Depresyon hastalarının önemli bir kısmında, genel olarak depresif ruh halini iyileştirmek için bilişsel yetenekleri geliştirmek gerekir."
Araştırmacılar bu bulguların depresyon şüphesiyle psikiyatriste başvuran hastalar üzerinde yapılan testleri de çeşitlendireceği inancında.
"Bu çalışma çok önemli, çünkü psikiyatrların depresyon için tedavi kararını vermesine yardımcı olacak çok az ölçüm aracı var" diyen Hack, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Danışanların bilişsel görevleri yerine getirirken tetkik edilmesi, depresyon tedavisi çalışmalarında epey yeni bir yöntem."
Doğum kontrol hapı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
YAŞAM
250 bin kadın incelendi: Doğum kontrol hapları depresyona neden oluyor
15 Haziran , 10:25
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