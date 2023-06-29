https://sputniknews.com.tr/20230629/arastirma-depresyonun-yeni-bir-alt-turu-belirlendi-1073002565.html

Araştırma: Depresyonun yeni bir alt türü belirlendi

Araştırma: Depresyonun yeni bir alt türü belirlendi

ABD'li bilim insanları, depresyonun yeni bir alt türünü tanımladı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T18:47+0300

2023-06-29T18:47+0300

2023-06-29T18:54+0300

araştırma

yaşam

hastalık

abd

depresyon

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Stanford Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmaya göre bu alt tür, majör depresyondan mustarip tüm hastaların yaklaşık dörtte birini etkiliyor.Independent Türkçe'nin haberine göre; Hakemli bilimsel dergi JAMA Network Open'da yayımlanan bulgular, depresyon için en popüler ilaç tedavilerinin bazı hastalarda neden etkili olmadığına dair ipuçları sunabilir.Araştırmacılar, yeni alt türün diğerlerinden epey farklı olduğunu vurguluyor. Zira bu türde dikkat, hafıza ve öz kontrol gibi bilişsel işlevlerde azalmanın belirgin olduğu tespit edildi.Bu semptomlar essitalopram veya sertralin etken maddeli, serotonini hedefleyen antidepresanlarla tedavi edilemiyor. Araştırmacılar yeni tanımlanan bu türe 'bilişsel alt tip' adını verdi.Stanford araştırmacıları, 700'den fazla yetişkinin ruhsal durumunu analiz etti. Katılımcılar ankete tabi tutuldu ve durumları klinik olarak değerlendirildi. Ayrıca sözel hafıza, işleyen hafıza, karar verme hızı ve dikkat yeteneğini ölçmek için de testler yapıldı.Bunun sonucunda katılımcılar arasında majör depresyondan mustarip olanların yüzde 27'sinin bilişsel görevleri yerine getirirken daha kötü performans sergilediği görüldü. Bu kişilerin ayrıca, yukarıda bahsi geçen standart ilaç tedavilerine de daha olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.Araştırmacılara göre bu yüzde, ABD'de yaklaşık 5,7 milyon hastanın bu depresyon türünden mustarip olduğu anlamına geliyor. Çalışmanın arkasındaki davranış bilimci Laura Hack ve meslektaşları, hedefe yönelik depresyon tedavilerine acilen ihtiyaç duyulduğunu savunuyor.Araştırma makalesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:Araştırmacılar bu bulguların depresyon şüphesiyle psikiyatriste başvuran hastalar üzerinde yapılan testleri de çeşitlendireceği inancında."Bu çalışma çok önemli, çünkü psikiyatrların depresyon için tedavi kararını vermesine yardımcı olacak çok az ölçüm aracı var" diyen Hack, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230615/250-bin-kadin-incelendi-dogum-kontrol-haplari-depresyona-neden-oluyor--1072470911.html

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