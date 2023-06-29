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https://sputniknews.com.tr/20230629/altina-resesyon-fiyatlamasi-destegi-1072983000.html
Altına resesyon fiyatlaması desteği
Altına resesyon fiyatlaması desteği
Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin çıkışı ABD’de resesyon fiyatlamalarının yükselmesine yol açtı. Resesyona ilişkin bu fiyatlamalar altına destek sundu. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T11:51+0300
2023-06-29T11:51+0300
ekonomi
altın
abd
piyasa
fed
resesyon
dolar
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Küresel piyasalarda tüm varlık sınıflarında olduğu gibi altında da Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin çıkışı fiyatlamalara yön veren temel unsur oldu.Powell’ın açıklamalarının ardından şahin bir Fed’in resesyona yol açabileceği endişeleri altında güvenli liman alımlarını destekledi. Altının onsu 1.908 dolar seviyesine geldi.Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in Temmuz ve Eylül toplantılarında iki faiz artışı yapabileceği sinyalini verirken, faiz getirisi olmayan altın tarafında bir baskı söz konusu olmuştu.Ancak açıklamaların ardından 10 yıllık tahvil faizlerinin geri çekilmesi ve hisse senedi piyasalarında yaşanan dalgalanma Fed’in ABD ekonomisini bir resesyona sürükleyebileceği yönündeki fiyatlamaların yansıması olarak değerlendirildi.Bu durum da altını destekleyen bir zemin hazırladı.Altın resesyon fiyatlamasından dolayı güvenli liman alımlarıyla desteklense de 2023 yılındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 7 aşağıda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230629/gram-altin-1600-lira-sinirinda-1072981637.html
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altın, abd, piyasa, fed, resesyon, dolar
altın, abd, piyasa, fed, resesyon, dolar

Altına resesyon fiyatlaması desteği

11:51 29.06.2023
© İHA / KORAY ÜNLÜ külçe altın görünümü verilen çakmak
 külçe altın görünümü verilen çakmak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© İHA / KORAY ÜNLÜ
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Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin çıkışı ABD’de resesyon fiyatlamalarının yükselmesine yol açtı. Resesyona ilişkin bu fiyatlamalar altına destek sundu.
Küresel piyasalarda tüm varlık sınıflarında olduğu gibi altında da Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin çıkışı fiyatlamalara yön veren temel unsur oldu.
Powell’ın açıklamalarının ardından şahin bir Fed’in resesyona yol açabileceği endişeleri altında güvenli liman alımlarını destekledi. Altının onsu 1.908 dolar seviyesine geldi.
Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in Temmuz ve Eylül toplantılarında iki faiz artışı yapabileceği sinyalini verirken, faiz getirisi olmayan altın tarafında bir baskı söz konusu olmuştu.
Ancak açıklamaların ardından 10 yıllık tahvil faizlerinin geri çekilmesi ve hisse senedi piyasalarında yaşanan dalgalanma Fed’in ABD ekonomisini bir resesyona sürükleyebileceği yönündeki fiyatlamaların yansıması olarak değerlendirildi.
Bu durum da altını destekleyen bir zemin hazırladı.
Altın resesyon fiyatlamasından dolayı güvenli liman alımlarıyla desteklense de 2023 yılındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 7 aşağıda bulunuyor.
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
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