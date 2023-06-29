https://sputniknews.com.tr/20230629/altina-resesyon-fiyatlamasi-destegi-1072983000.html

Altına resesyon fiyatlaması desteği

Altına resesyon fiyatlaması desteği

Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin çıkışı ABD’de resesyon fiyatlamalarının yükselmesine yol açtı. Resesyona ilişkin bu fiyatlamalar altına destek sundu. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T11:51+0300

2023-06-29T11:51+0300

2023-06-29T11:51+0300

ekonomi

altın

abd

piyasa

fed

resesyon

dolar

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Küresel piyasalarda tüm varlık sınıflarında olduğu gibi altında da Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin çıkışı fiyatlamalara yön veren temel unsur oldu.Powell’ın açıklamalarının ardından şahin bir Fed’in resesyona yol açabileceği endişeleri altında güvenli liman alımlarını destekledi. Altının onsu 1.908 dolar seviyesine geldi.Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in Temmuz ve Eylül toplantılarında iki faiz artışı yapabileceği sinyalini verirken, faiz getirisi olmayan altın tarafında bir baskı söz konusu olmuştu.Ancak açıklamaların ardından 10 yıllık tahvil faizlerinin geri çekilmesi ve hisse senedi piyasalarında yaşanan dalgalanma Fed’in ABD ekonomisini bir resesyona sürükleyebileceği yönündeki fiyatlamaların yansıması olarak değerlendirildi.Bu durum da altını destekleyen bir zemin hazırladı.Altın resesyon fiyatlamasından dolayı güvenli liman alımlarıyla desteklense de 2023 yılındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 7 aşağıda bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230629/gram-altin-1600-lira-sinirinda-1072981637.html

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altın, abd, piyasa, fed, resesyon, dolar