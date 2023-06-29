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Almanya Başbakanı Scholz: Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifi konusunda çok ciddiyiz
Almanya Başbakanı Scholz: Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifi konusunda çok ciddiyiz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) perspektifi konusunda çok ciddi olduğunu söyledi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T04:21+0300
2023-06-29T04:33+0300
dünya
avrupa birliği
almanya
olaf scholz
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Şansölye Scholz, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Almanya olarak Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifi konusunda çok ciddiyiz. Bunun özellikle Kuzey Makedonya için geçerli olduğunu ifade etmek isterim" dedi.Scholz, Almanya'nın, Makedon kimliğine, diline ve tarihine ve Kuzey Makedonya'nın AB yolunda gösterdiği reform çabalarına 'büyük saygı' duyduğunu vurgulayarak, "Planlanan anayasa değişikliği şu anda merkezi bir öneme sahip. Pek çok şey bunun başarısına bağlı. Bunun kolay bir adım olmadığını biliyorum ancak Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin önünü açmak için bu gerekli" diye konuştu.Şansölye Scholz, bu nedenle Kuzey Makedonya'yı kararlılıkla çıktığı reform yolunda ilerlemeye teşvik etmek istediğini belirterek, "Reformlar soyut bir talep değildir. Vatandaşlar için şimdiden çok somut olumlu etkileri var" şeklinde konuştu.Scholz, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin sorulması üzerine de iki ülke arasında önerilen ve müzakere edilen bir anlaşma olduğunu, bunun uygulanmasının beklendiğini dile getirerek, herkesin iyi bir komşuluğu mümkün kılmak için üzerine düşeni yapacağını umduğunu kaydetti.'Yasama organımızın yüzde 45'inden fazlasını AB ile uyumlu hale getirdik'Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski, "Şu anda yasama organımızın yüzde 45'inden fazlasını AB ile uyumlu hale getirdik ve birçok kurumumuz AB kurumlarının çalışmaları sayesinde kuruldu" dedi.Kuzey Makedonya'daki anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Kovaçevski, "Bu anayasal değişiklik bir kimlik meselesi değil, çünkü bu meseleler zaten çözülmüş durumda. Bu nedenle milletvekillerini her zaman bu süreci desteklemeye davet ediyorum. Bu tek kişilik bir gösteri değil, bu bir hükümetin, bir siyasi partinin süreci değil, bu devletin ihtiyaçlarını karşılayan kamusal bir süreç" ifadelerini kullandı.Ülkesinin, Bulgaristan ile ilişkileri konusunda sorulan bir soruyu da cevaplayan Kovaçevski, "Dışişleri bakanları çok yakında bir toplantı yapacaklar ve bu sayede olumlu bir diyalog için yolun açıldığını veya adım atıldığını düşünüyorum. Her şeyden önce, burada ulaşım, ekonomi, entegrasyon konularını düşünüyorum, çünkü bölgemizde her gün bir şeyleri eleştiren ve sadece geçmişin sorunlarını çözmeye çalışan politikacılara değil, gelecek perspektifinde çözüm öneren politikacılara ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.
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Almanya Başbakanı Scholz: Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifi konusunda çok ciddiyiz

04:21 29.06.2023 (güncellendi: 04:33 29.06.2023)
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) perspektifi konusunda çok ciddi olduğunu söyledi.
Şansölye Scholz, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Almanya olarak Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifi konusunda çok ciddiyiz. Bunun özellikle Kuzey Makedonya için geçerli olduğunu ifade etmek isterim" dedi.
Scholz, Almanya'nın, Makedon kimliğine, diline ve tarihine ve Kuzey Makedonya'nın AB yolunda gösterdiği reform çabalarına 'büyük saygı' duyduğunu vurgulayarak, "Planlanan anayasa değişikliği şu anda merkezi bir öneme sahip. Pek çok şey bunun başarısına bağlı. Bunun kolay bir adım olmadığını biliyorum ancak Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin önünü açmak için bu gerekli" diye konuştu.
Şansölye Scholz, bu nedenle Kuzey Makedonya'yı kararlılıkla çıktığı reform yolunda ilerlemeye teşvik etmek istediğini belirterek, "Reformlar soyut bir talep değildir. Vatandaşlar için şimdiden çok somut olumlu etkileri var" şeklinde konuştu.
Scholz, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin sorulması üzerine de iki ülke arasında önerilen ve müzakere edilen bir anlaşma olduğunu, bunun uygulanmasının beklendiğini dile getirerek, herkesin iyi bir komşuluğu mümkün kılmak için üzerine düşeni yapacağını umduğunu kaydetti.

'Yasama organımızın yüzde 45'inden fazlasını AB ile uyumlu hale getirdik'

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski, "Şu anda yasama organımızın yüzde 45'inden fazlasını AB ile uyumlu hale getirdik ve birçok kurumumuz AB kurumlarının çalışmaları sayesinde kuruldu" dedi.
Kuzey Makedonya'daki anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Kovaçevski, "Bu anayasal değişiklik bir kimlik meselesi değil, çünkü bu meseleler zaten çözülmüş durumda. Bu nedenle milletvekillerini her zaman bu süreci desteklemeye davet ediyorum. Bu tek kişilik bir gösteri değil, bu bir hükümetin, bir siyasi partinin süreci değil, bu devletin ihtiyaçlarını karşılayan kamusal bir süreç" ifadelerini kullandı.
Ülkesinin, Bulgaristan ile ilişkileri konusunda sorulan bir soruyu da cevaplayan Kovaçevski, "Dışişleri bakanları çok yakında bir toplantı yapacaklar ve bu sayede olumlu bir diyalog için yolun açıldığını veya adım atıldığını düşünüyorum. Her şeyden önce, burada ulaşım, ekonomi, entegrasyon konularını düşünüyorum, çünkü bölgemizde her gün bir şeyleri eleştiren ve sadece geçmişin sorunlarını çözmeye çalışan politikacılara değil, gelecek perspektifinde çözüm öneren politikacılara ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.
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