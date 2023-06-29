https://sputniknews.com.tr/20230629/ak-parti-genel-merkezinde-bayramlasma-ziyaretleri-1072982904.html
AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri
AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T11:15+0300
2023-06-29T11:15+0300
2023-06-29T11:15+0300
yaşam
türkiye
ak parti
bayramlaşma
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. Uygur ve beraberindeki heyet, bu kapsamda ziyarette bulunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren (fotoğrafta) başkanlığındaki heyetle görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230628/1072965811.html
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türkiye, ak parti, bayramlaşma
türkiye, ak parti, bayramlaşma
AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti.
Uygur ve beraberindeki heyet, bu kapsamda ziyarette bulunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren (fotoğrafta) başkanlığındaki heyetle görüştü.