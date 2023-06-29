https://sputniknews.com.tr/20230629/ak-parti-genel-merkezinde-bayramlasma-ziyaretleri-1072982904.html

AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri

AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T11:15+0300

2023-06-29T11:15+0300

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yaşam

türkiye

ak parti

bayramlaşma

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. Uygur ve beraberindeki heyet, bu kapsamda ziyarette bulunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren (fotoğrafta) başkanlığındaki heyetle görüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230628/1072965811.html

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türkiye, ak parti, bayramlaşma