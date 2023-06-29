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AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri
AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. Uygur ve beraberindeki heyet, bu kapsamda ziyarette bulunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren (fotoğrafta) başkanlığındaki heyetle görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230628/1072965811.html
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türkiye, ak parti, bayramlaşma
türkiye, ak parti, bayramlaşma

AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri

11:15 29.06.2023
© AA / Mustafa ÇiftçiAK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri
AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezine gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti.
Uygur ve beraberindeki heyet, bu kapsamda ziyarette bulunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren (fotoğrafta) başkanlığındaki heyetle görüştü.
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