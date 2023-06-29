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https://sputniknews.com.tr/20230629/abdden-bir-nato-ulkesine-bomba-satisina-yesil-isik-1072982014.html
ABD'den bir NATO ülkesine bomba satışına yeşil ışık
ABD'den bir NATO ülkesine bomba satışına yeşil ışık
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye sunduğu raporda Norveç'e F-35A jetleri için toplam 600 planör bombası satmanın önünde hiçbir engel bulunmadığını açıkladı... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T10:46+0300
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dünya
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bomba
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Savunma Güvenliği İşbirliği Teşkilatı (DSCA), Kongre'ye konuyla ilgili bildirimini göndererek Oslo'nun 20 bomba için başlangıçtaki 18.9 milyon dolarlık talebi 580 ek mühimmata çıkardığını belirtti. DSCA bildirimi, teslim edilecek mühimmatı GBU-53/B Küçük Çaplı Bombalar-Increment II (SDB-II) All-Up-Rounds (AUR) olarak tanımlıyor. Üretici Raytheon ise, bombalarla ilgili 'StormBreaker' adını kullanıyor.Raytheon'a göre bomba, kendisini hedefe yönlendirmek için milimetrik dalga radarı, kızılötesi ve yarı aktif lazer güdümü kullanabiliyor ve hatta yarı özerk modda çalışabiliyor.İlk olarak 2020'nin sonlarında hizmete giren mühimmat, F-15 ve F/A-18 avcı-bombardıman uçakları ile F-35'ler tarafından kullanılmak üzere tasarlandı, ancak bunun için 2022'de bir yazılım güncellemesi gerekiyordu. Norveç, ABD'den sipariş ettiği 52 adet F-35'in 37'sini teslim aldı. Her uçak, sekizi dahili ve 16'sı harici kanat montajlarında olmak üzere 24 adede kadar StormBreaker bombası taşıyabilir. Oslo ilk olarak Temmuz 2022'de 20 bomba sipariş etti ancak Raytheon'un mühimmatı üretip üretmediği veya siparişi yerine getirmenin ne kadar süreceği belli değildi. Sözleşme, bombaların kendilerine ek olarak, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne silahların nasıl doldurulacağını ve patlayıcı mühimmat imhasını öğretecek eğitmenler ve çeşitli destek ve bakım ekipmanları, yedek parça, sarf malzemeleri ve aksesuarların yanı sıra onarım, iade, değişiklik ve bakım desteği istiyor.
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abd, norveç, bomba, satış, oslo
abd, norveç, bomba, satış, oslo

ABD'den bir NATO ülkesine bomba satışına yeşil ışık

10:46 29.06.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye sunduğu raporda Norveç'e F-35A jetleri için toplam 600 planör bombası satmanın önünde hiçbir engel bulunmadığını açıkladı. Sözleşmenin toplam değerinin 293 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor ve mühimmat sevkiyatının yanı sıra bakım ve desteği içeriyor.
Savunma Güvenliği İşbirliği Teşkilatı (DSCA), Kongre'ye konuyla ilgili bildirimini göndererek Oslo'nun 20 bomba için başlangıçtaki 18.9 milyon dolarlık talebi 580 ek mühimmata çıkardığını belirtti.
DSCA bildirimi, teslim edilecek mühimmatı GBU-53/B Küçük Çaplı Bombalar-Increment II (SDB-II) All-Up-Rounds (AUR) olarak tanımlıyor. Üretici Raytheon ise, bombalarla ilgili 'StormBreaker' adını kullanıyor.
Raytheon'a göre bomba, kendisini hedefe yönlendirmek için milimetrik dalga radarı, kızılötesi ve yarı aktif lazer güdümü kullanabiliyor ve hatta yarı özerk modda çalışabiliyor.
İlk olarak 2020'nin sonlarında hizmete giren mühimmat, F-15 ve F/A-18 avcı-bombardıman uçakları ile F-35'ler tarafından kullanılmak üzere tasarlandı, ancak bunun için 2022'de bir yazılım güncellemesi gerekiyordu.
Norveç, ABD'den sipariş ettiği 52 adet F-35'in 37'sini teslim aldı. Her uçak, sekizi dahili ve 16'sı harici kanat montajlarında olmak üzere 24 adede kadar StormBreaker bombası taşıyabilir.
Oslo ilk olarak Temmuz 2022'de 20 bomba sipariş etti ancak Raytheon'un mühimmatı üretip üretmediği veya siparişi yerine getirmenin ne kadar süreceği belli değildi. Sözleşme, bombaların kendilerine ek olarak, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne silahların nasıl doldurulacağını ve patlayıcı mühimmat imhasını öğretecek eğitmenler ve çeşitli destek ve bakım ekipmanları, yedek parça, sarf malzemeleri ve aksesuarların yanı sıra onarım, iade, değişiklik ve bakım desteği istiyor.
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