ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranının 2053'te yüzde 181'e çıkması bekleniyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:15
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:15
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230629/abdde-kamu-borcunun-gsyhye-oraninin-2053te-yuzde-181e-cikmasi-bekleniyor-1072976129.html
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranının 2053'te yüzde 181'e çıkması bekleniyor
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranının 2053'te yüzde 181'e çıkması bekleniyor
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ABD'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2029'da yüzde 107'ye ve 2053'te yüzde 181'e ulaşacağı... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T01:53+0300
2023-06-29T01:53+0300
ekonomi
abd
kamu borcu
gsyih
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072230890_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7073d7ff666f7e79a0710d2eef32ff6c.jpg
CBO, 2023-2053 dönemine ilişkin uzun vadeli tahminlerinin yer aldığı Bütçe Görünümü Raporu'nu yayınladı.Raporda, bütçe açığının 2023'te GSYH'nin yüzde 5,8'ine eşit olacağının, 2027'de yüzde 5'e düşeceğinin ve ardından her yıl artarak 2053'te yüzde 10'a ulaşacağının tahmin edildiği bildirildi.Toplam açıktaki artışın harcamaların gelirlerden daha hızlı büyümesinden kaynaklandığı ifade edilen raporda, faiz dışı açığın, hem 2023 hem de 2053'te GSYH'nin yüzde 3n3'üne denk geleceği ancak artan faiz maliyetlerinin toplam açığı artırdığı kaydedildi.Raporda, yıl sonunda ABD'nin kamu borcunun, GSYH'nin yüzde 98'ine denk geleceğine işaret edilerek, daha sonra borcun yükselerek 2029'da yüzde 107 ile tarihi zirvesini aşacağı ve 2053'te yüzde 181'e tırmanacağı aktarıldı.Yüksek ve artan borcun, ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına işaret edilen raporda, yabancılara faiz ödemelerinin artıracağı, ABD tahvili sahipleri ile mali ve ekonomik görünüm için önemli riskler de oluşturduğu belirtildi.Raporda, 2023'te Kovid-19 salgınına yanıt olarak yapılan federal harcamaların azaldığına değinilerek ancak nüfusun yaşlanması ve artan sağlık hizmeti maliyetlerinin gelecek 30 yılda federal harcamaları önemli ölçüde artıracağının altı çizildi.Harcamaların, bu yıl GSYH'ye oranının yüzde 24.2'ye düşeceği ve 2026'ya kadar da düşmeye devam edeceği belirtilen raporda, harcamaların 2053'te ise GSYH'nin yüzde 29.1'ine ulaşacağı vurgulandı.Raporda, gelirlerin 2023'te GSYH'nin yüzde 18.4'üne düşeceğine ve 2026'ya kadar düşüşünü sürdüreceğine işaret edilerek, gelirlerin bu tarihten sonra genel olarak artarak 2053'te GSYH'nin yüzde 19.1'ine ulaşacağı bildirildi.Bir önceki tahminlere göre değişikliklere de yer verilen raporda, federal borcun GSYH'ye oranının 2023'te 2 puan daha yüksek olduğu, 2052'de ise 9 puan daha düşük olduğu aktarıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072230890_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a3930e2115e22d79774d121fe9baa8a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kamu borcu, gsyih
abd, kamu borcu, gsyih

ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranının 2053'te yüzde 181'e çıkması bekleniyor

01:53 29.06.2023
© AAABD dolar
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ABD'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2029'da yüzde 107'ye ve 2053'te yüzde 181'e ulaşacağı tahmininde bulundu.
CBO, 2023-2053 dönemine ilişkin uzun vadeli tahminlerinin yer aldığı Bütçe Görünümü Raporu'nu yayınladı.
Raporda, bütçe açığının 2023'te GSYH'nin yüzde 5,8'ine eşit olacağının, 2027'de yüzde 5'e düşeceğinin ve ardından her yıl artarak 2053'te yüzde 10'a ulaşacağının tahmin edildiği bildirildi.
Toplam açıktaki artışın harcamaların gelirlerden daha hızlı büyümesinden kaynaklandığı ifade edilen raporda, faiz dışı açığın, hem 2023 hem de 2053'te GSYH'nin yüzde 3n3'üne denk geleceği ancak artan faiz maliyetlerinin toplam açığı artırdığı kaydedildi.
Raporda, yıl sonunda ABD'nin kamu borcunun, GSYH'nin yüzde 98'ine denk geleceğine işaret edilerek, daha sonra borcun yükselerek 2029'da yüzde 107 ile tarihi zirvesini aşacağı ve 2053'te yüzde 181'e tırmanacağı aktarıldı.
Yüksek ve artan borcun, ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına işaret edilen raporda, yabancılara faiz ödemelerinin artıracağı, ABD tahvili sahipleri ile mali ve ekonomik görünüm için önemli riskler de oluşturduğu belirtildi.
Raporda, 2023'te Kovid-19 salgınına yanıt olarak yapılan federal harcamaların azaldığına değinilerek ancak nüfusun yaşlanması ve artan sağlık hizmeti maliyetlerinin gelecek 30 yılda federal harcamaları önemli ölçüde artıracağının altı çizildi.
Harcamaların, bu yıl GSYH'ye oranının yüzde 24.2'ye düşeceği ve 2026'ya kadar da düşmeye devam edeceği belirtilen raporda, harcamaların 2053'te ise GSYH'nin yüzde 29.1'ine ulaşacağı vurgulandı.
Raporda, gelirlerin 2023'te GSYH'nin yüzde 18.4'üne düşeceğine ve 2026'ya kadar düşüşünü sürdüreceğine işaret edilerek, gelirlerin bu tarihten sonra genel olarak artarak 2053'te GSYH'nin yüzde 19.1'ine ulaşacağı bildirildi.
Bir önceki tahminlere göre değişikliklere de yer verilen raporda, federal borcun GSYH'ye oranının 2023'te 2 puan daha yüksek olduğu, 2052'de ise 9 puan daha düşük olduğu aktarıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала