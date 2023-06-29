https://sputniknews.com.tr/20230629/abd-anayasa-mahkemesi-calisanlarin-dini-taleplerinin-gozetilmesinin-onunu-acti-1073010027.html
ABD Anayasa Mahkemesi, çalışanların dini taleplerinin gözetilmesinin önünü açtı
ABD Anayasa Mahkemesi, çalışanların dini taleplerinin gözetilmesinin önünü açtı
ABD Anayasa Mahkemesi, işverenlerin çalışanlarının dini taleplerini gözetmesi gerektiğine hükmetti. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T22:25+0300
2023-06-29T22:25+0300
2023-06-29T22:25+0300
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abd
din
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ABD Anayasa Mahkemesi yargıçları, inançları nedeniyle talepte bulunan çalışanların lehine karar verdi.Oy birliğiyle alınan kararda mahkeme, işverenlerin çalışanlarının dini taleplerini gözetmesi gerektiğine hükmetti.Kararda, "İşletmeler çok ciddi maliyete yol açmadığı müddetçe çalışanlarının dini taleplerini gözetmeli" ifadesi yer aldı.Ayrıca kararda, işletmelerin maliyetleri kanıtlaması gerektiği belirtildi.Hristiyan bir kargocu, pazar günleri kiliseye gitmek amacıyla dağıtım yapmamak için şirketine karşı dava açmıştı.
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abd, din
ABD Anayasa Mahkemesi, çalışanların dini taleplerinin gözetilmesinin önünü açtı
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ABD Anayasa Mahkemesi, işverenlerin çalışanlarının dini taleplerini gözetmesi gerektiğine hükmetti.
ABD Anayasa Mahkemesi yargıçları, inançları nedeniyle talepte bulunan çalışanların lehine karar verdi.
Oy birliğiyle alınan kararda mahkeme, işverenlerin çalışanlarının dini taleplerini gözetmesi gerektiğine hükmetti.
Kararda, "İşletmeler çok ciddi maliyete yol açmadığı müddetçe çalışanlarının dini taleplerini gözetmeli" ifadesi yer aldı.
Ayrıca kararda, işletmelerin maliyetleri kanıtlaması gerektiği belirtildi.
Hristiyan bir kargocu, pazar günleri kiliseye gitmek amacıyla dağıtım yapmamak için şirketine karşı dava açmıştı.