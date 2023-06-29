ABD Anayasa Mahkemesi, çalışanların dini taleplerinin gözetilmesinin önünü açtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
25 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği olay
15:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:05
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230629/abd-anayasa-mahkemesi-calisanlarin-dini-taleplerinin-gozetilmesinin-onunu-acti-1073010027.html
ABD Anayasa Mahkemesi, çalışanların dini taleplerinin gözetilmesinin önünü açtı
ABD Anayasa Mahkemesi, çalışanların dini taleplerinin gözetilmesinin önünü açtı
ABD Anayasa Mahkemesi, işverenlerin çalışanlarının dini taleplerini gözetmesi gerektiğine hükmetti. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T22:25+0300
2023-06-29T22:25+0300
dünya
abd
din
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067001239_0:264:3073:1992_1920x0_80_0_0_329124f0b1ad81732b181f2c27f6905d.jpg
ABD Anayasa Mahkemesi yargıçları, inançları nedeniyle talepte bulunan çalışanların lehine karar verdi.Oy birliğiyle alınan kararda mahkeme, işverenlerin çalışanlarının dini taleplerini gözetmesi gerektiğine hükmetti.Kararda, "İşletmeler çok ciddi maliyete yol açmadığı müddetçe çalışanlarının dini taleplerini gözetmeli" ifadesi yer aldı.Ayrıca kararda, işletmelerin maliyetleri kanıtlaması gerektiği belirtildi.Hristiyan bir kargocu, pazar günleri kiliseye gitmek amacıyla dağıtım yapmamak için şirketine karşı dava açmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067001239_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_babfe3c25de11852a7ab7a709b1bebc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, din
abd, din

ABD Anayasa Mahkemesi, çalışanların dini taleplerinin gözetilmesinin önünü açtı

22:25 29.06.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAPortekiz- Katolik Kilisesi
Portekiz- Katolik Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
Abone olTelegram
ABD Anayasa Mahkemesi, işverenlerin çalışanlarının dini taleplerini gözetmesi gerektiğine hükmetti.
ABD Anayasa Mahkemesi yargıçları, inançları nedeniyle talepte bulunan çalışanların lehine karar verdi.
Oy birliğiyle alınan kararda mahkeme, işverenlerin çalışanlarının dini taleplerini gözetmesi gerektiğine hükmetti.
Kararda, "İşletmeler çok ciddi maliyete yol açmadığı müddetçe çalışanlarının dini taleplerini gözetmeli" ifadesi yer aldı.
Ayrıca kararda, işletmelerin maliyetleri kanıtlaması gerektiği belirtildi.
Hristiyan bir kargocu, pazar günleri kiliseye gitmek amacıyla dağıtım yapmamak için şirketine karşı dava açmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала