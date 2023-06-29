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'9 gün boş geçirmek için fazla sıkıcı bir zaman' diyen İlber Ortaylı'dan bayram tatili tavsiyesi
'9 gün boş geçirmek için fazla sıkıcı bir zaman' diyen İlber Ortaylı'dan bayram tatili tavsiyesi
İlber Ortaylı, 9 günlük bayram tatili için tavsiyelerde bulunarak, "Müze ve harabeleri gezmeyi ve yanınıza keyif alacağınız kitapları almayı unutmayın" dedi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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ilber ortaylı
bayram tatili
müze
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kurban Bayramı için sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bayramı kutladı.Paylaştığı videoda bayram tatili için önerilerde bulunan Ortaylı, "Uzun tatil süreci bizlere yeni yerler keşfetme imkanı sunuyor. Bulunduğumuz yerlerde müze ve harabeleri gezmeyi unutmayalım. Yanınıza kitap almayı ihmal etmeyin. 9 gün boş vakit geçirmek için fazla sıkıcı bir zaman. Sizlerle yeni dönemde yeni projeler ve yeni kitaplarla buluşmak dileğiyle" diye konuştu.
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ilber ortaylı, bayram tatili, müze, kitap
ilber ortaylı, bayram tatili, müze, kitap

'9 gün boş geçirmek için fazla sıkıcı bir zaman' diyen İlber Ortaylı'dan bayram tatili tavsiyesi

17:07 29.06.2023
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
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İlber Ortaylı, 9 günlük bayram tatili için tavsiyelerde bulunarak, "Müze ve harabeleri gezmeyi ve yanınıza keyif alacağınız kitapları almayı unutmayın" dedi.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kurban Bayramı için sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bayramı kutladı.
Paylaştığı videoda bayram tatili için önerilerde bulunan Ortaylı, "Uzun tatil süreci bizlere yeni yerler keşfetme imkanı sunuyor. Bulunduğumuz yerlerde müze ve harabeleri gezmeyi unutmayalım. Yanınıza kitap almayı ihmal etmeyin. 9 gün boş vakit geçirmek için fazla sıkıcı bir zaman. Sizlerle yeni dönemde yeni projeler ve yeni kitaplarla buluşmak dileğiyle" diye konuştu.
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