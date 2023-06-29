https://sputniknews.com.tr/20230629/9-gun-bos-gecirmek-icin-fazla-sikici-bir-zaman-diyen-ilber-ortaylidan-bayram-tatili-tavsiyesi-1072999555.html

'9 gün boş geçirmek için fazla sıkıcı bir zaman' diyen İlber Ortaylı'dan bayram tatili tavsiyesi

'9 gün boş geçirmek için fazla sıkıcı bir zaman' diyen İlber Ortaylı'dan bayram tatili tavsiyesi

İlber Ortaylı, 9 günlük bayram tatili için tavsiyelerde bulunarak, "Müze ve harabeleri gezmeyi ve yanınıza keyif alacağınız kitapları almayı unutmayın" dedi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T17:07+0300

2023-06-29T17:07+0300

2023-06-29T17:07+0300

yaşam

ilber ortaylı

bayram tatili

müze

kitap

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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kurban Bayramı için sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bayramı kutladı.Paylaştığı videoda bayram tatili için önerilerde bulunan Ortaylı, "Uzun tatil süreci bizlere yeni yerler keşfetme imkanı sunuyor. Bulunduğumuz yerlerde müze ve harabeleri gezmeyi unutmayalım. Yanınıza kitap almayı ihmal etmeyin. 9 gün boş vakit geçirmek için fazla sıkıcı bir zaman. Sizlerle yeni dönemde yeni projeler ve yeni kitaplarla buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

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Sputnik Türkiye

ilber ortaylı, bayram tatili, müze, kitap