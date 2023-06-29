https://sputniknews.com.tr/20230629/200-tlye-goturen-taksici-donus-yolunda-400-tl-istedi-1072984283.html
200 TL'ye götüren taksici, dönüş yolunda 400 TL istedi
200 TL'ye götüren taksici, dönüş yolunda 400 TL istedi
Esenyurt’ta bir kişi, ailesi ile birlikte eğlenmek için taksiye binerek havuza gitti. Dönüşte yine taksiye binmek isteyen kişi, şoförün iki katı para... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T11:34+0300
2023-06-29T11:34+0300
2023-06-29T12:46+0300
türkiye
taksi
esenyurt
fahiş fiyat
tepki
video
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İstanbul Esenyurt’ta ailesi ile birlikte eğlenmek için su oyunları merkezine giden bir kişi, ulaşım aracı olarak taksiyi kullandı. İddiaya göre yaklaşık 200 TL ücret ödeyen kişi, dönüşte de evine taksi ile dönmek istedi. Taksi şoförü ise taksimetre açmayarak 400 TL talep etti. Taksicinin bu isteği karşısında çaresiz kalan adam sitem ederek araçtan inerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230625/taksiciyi-kacacak-sandi-kaputa-cikip-camini-patlatti-1072845853.html
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esenyurt
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200 TL'ye götüren taksici, dönüş yolunda 400 TL istedi
200 TL'ye götüren taksici, dönüş yolunda 400 TL istedi
2023-06-29T11:34+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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taksi, esenyurt, fahiş fiyat, tepki, video
taksi, esenyurt, fahiş fiyat, tepki, video
200 TL'ye götüren taksici, dönüş yolunda 400 TL istedi
11:34 29.06.2023 (güncellendi: 12:46 29.06.2023) Abone ol
Esenyurt’ta bir kişi, ailesi ile birlikte eğlenmek için taksiye binerek havuza gitti. Dönüşte yine taksiye binmek isteyen kişi, şoförün iki katı para istediğini iddia ederek araçtan indi.
İstanbul Esenyurt’ta ailesi ile birlikte eğlenmek için su oyunları merkezine giden bir kişi, ulaşım aracı olarak taksiyi kullandı.
İddiaya göre yaklaşık 200 TL ücret ödeyen kişi, dönüşte de evine taksi ile dönmek istedi. Taksi şoförü ise taksimetre açmayarak 400 TL talep etti.
Taksicinin bu isteği karşısında çaresiz kalan adam sitem ederek araçtan inerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.