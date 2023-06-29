https://sputniknews.com.tr/20230629/200-tlye-goturen-taksici-donus-yolunda-400-tl-istedi-1072984283.html

200 TL'ye götüren taksici, dönüş yolunda 400 TL istedi

200 TL'ye götüren taksici, dönüş yolunda 400 TL istedi

Esenyurt’ta bir kişi, ailesi ile birlikte eğlenmek için taksiye binerek havuza gitti. Dönüşte yine taksiye binmek isteyen kişi, şoförün iki katı para... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T11:34+0300

2023-06-29T11:34+0300

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türkiye

taksi

esenyurt

fahiş fiyat

tepki

video

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İstanbul Esenyurt’ta ailesi ile birlikte eğlenmek için su oyunları merkezine giden bir kişi, ulaşım aracı olarak taksiyi kullandı. İddiaya göre yaklaşık 200 TL ücret ödeyen kişi, dönüşte de evine taksi ile dönmek istedi. Taksi şoförü ise taksimetre açmayarak 400 TL talep etti. Taksicinin bu isteği karşısında çaresiz kalan adam sitem ederek araçtan inerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230625/taksiciyi-kacacak-sandi-kaputa-cikip-camini-patlatti-1072845853.html

türkiye

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200 TL'ye götüren taksici, dönüş yolunda 400 TL istedi 200 TL'ye götüren taksici, dönüş yolunda 400 TL istedi 2023-06-29T11:34+0300 true PT0M33S

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taksi, esenyurt, fahiş fiyat, tepki, video