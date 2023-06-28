https://sputniknews.com.tr/20230628/zelenskiy-ingilizcenin-ukraynada-uluslararasi-iletisim-dili-olarak-taninmasini-onerdi-1072972850.html

Zelenskiy, İngilizcenin Ukrayna'da uluslararası iletişim dili olarak tanınmasını önerdi

Zelenskiy, İngilizcenin Ukrayna'da uluslararası iletişim dili olarak tanınmasını önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Verhovna Rada'ya, ülkede İngilizcenin statüsünü uluslararası iletişim dili olarak belirleyen yasa tasarısı sundu. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T23:12+0300

2023-06-28T23:12+0300

2023-06-28T23:12+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

ingilizce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071003348_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_555d9a434839735c086165cf514383a4.jpg

Tasarının kabul edilmesi halinde, değişiklikler sınır kontrol noktalarını da etkileyecek. Strana.ua'nın aktardığına göre, mevcut Ukrayna mevzuatı, devlet sınır hizmeti organlarına açıklamaların Ukraynaca veya Rusça olarak yapılmasına izin veriyor. Başka dillerin kullanılması durumunda, sınır muhafızlarının tercüman sağlaması gerekiyor. Yasa tasarısı, yalnızca Ukraynaca veya İngilizce bilmeyenlere tercüman sağlanmasını öngörüyor.Değişikliklerayrıca Ukrayna'da mülteci statüsü almak isteyenler için Rus dilinin kullanımı önünde engel oluşturacak. Ukrayna koruması almak isteyenlerin başvurularını Ukraynaca veya İngilizce olarak yapmaları halinde değerlendirmeye alınacak. Diğer durumlarda, göç politikasını uygulayan kurum tercüman sağlayacak veya başvuru sahipleri masrafları kendilerine ait olmak üzere tercüman kullanabilecek.Tasarıya göre, Ukrayna'da İngilizce eğitimi anaokulundan itibaren verilecek. Yüksek lisans derecesi almak için İngilizce giriş sınavını geçmek gerekecek. Şu anda, herhangi bir yabancı dilin bilinmesi yeterli sayılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220118/ukraynada-rusca-gazeteleri-maddi-olarak-zorlayacak-dil-kanunu-yururluge-girdi-1052833690.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, ingilizce