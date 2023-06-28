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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230628/zelenskiy-ingilizcenin-ukraynada-uluslararasi-iletisim-dili-olarak-taninmasini-onerdi-1072972850.html
Zelenskiy, İngilizcenin Ukrayna'da uluslararası iletişim dili olarak tanınmasını önerdi
Zelenskiy, İngilizcenin Ukrayna'da uluslararası iletişim dili olarak tanınmasını önerdi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Verhovna Rada'ya, ülkede İngilizcenin statüsünü uluslararası iletişim dili olarak belirleyen yasa tasarısı sundu. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T23:12+0300
2023-06-28T23:12+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
ingilizce
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Tasarının kabul edilmesi halinde, değişiklikler sınır kontrol noktalarını da etkileyecek. Strana.ua'nın aktardığına göre, mevcut Ukrayna mevzuatı, devlet sınır hizmeti organlarına açıklamaların Ukraynaca veya Rusça olarak yapılmasına izin veriyor. Başka dillerin kullanılması durumunda, sınır muhafızlarının tercüman sağlaması gerekiyor. Yasa tasarısı, yalnızca Ukraynaca veya İngilizce bilmeyenlere tercüman sağlanmasını öngörüyor.Değişikliklerayrıca Ukrayna'da mülteci statüsü almak isteyenler için Rus dilinin kullanımı önünde engel oluşturacak. Ukrayna koruması almak isteyenlerin başvurularını Ukraynaca veya İngilizce olarak yapmaları halinde değerlendirmeye alınacak. Diğer durumlarda, göç politikasını uygulayan kurum tercüman sağlayacak veya başvuru sahipleri masrafları kendilerine ait olmak üzere tercüman kullanabilecek.Tasarıya göre, Ukrayna'da İngilizce eğitimi anaokulundan itibaren verilecek. Yüksek lisans derecesi almak için İngilizce giriş sınavını geçmek gerekecek. Şu anda, herhangi bir yabancı dilin bilinmesi yeterli sayılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220118/ukraynada-rusca-gazeteleri-maddi-olarak-zorlayacak-dil-kanunu-yururluge-girdi-1052833690.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, ingilizce
ukrayna, vladimir zelenskiy, ingilizce

Zelenskiy, İngilizcenin Ukrayna'da uluslararası iletişim dili olarak tanınmasını önerdi

23:12 28.06.2023
© AFP 2023 / ROBIN VAN LONKHUIJSENVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Verhovna Rada'ya, ülkede İngilizcenin statüsünü uluslararası iletişim dili olarak belirleyen yasa tasarısı sundu.
Tasarının kabul edilmesi halinde, değişiklikler sınır kontrol noktalarını da etkileyecek. Strana.ua'nın aktardığına göre, mevcut Ukrayna mevzuatı, devlet sınır hizmeti organlarına açıklamaların Ukraynaca veya Rusça olarak yapılmasına izin veriyor. Başka dillerin kullanılması durumunda, sınır muhafızlarının tercüman sağlaması gerekiyor. Yasa tasarısı, yalnızca Ukraynaca veya İngilizce bilmeyenlere tercüman sağlanmasını öngörüyor.
Değişikliklerayrıca Ukrayna'da mülteci statüsü almak isteyenler için Rus dilinin kullanımı önünde engel oluşturacak. Ukrayna koruması almak isteyenlerin başvurularını Ukraynaca veya İngilizce olarak yapmaları halinde değerlendirmeye alınacak. Diğer durumlarda, göç politikasını uygulayan kurum tercüman sağlayacak veya başvuru sahipleri masrafları kendilerine ait olmak üzere tercüman kullanabilecek.
Tasarıya göre, Ukrayna'da İngilizce eğitimi anaokulundan itibaren verilecek. Yüksek lisans derecesi almak için İngilizce giriş sınavını geçmek gerekecek. Şu anda, herhangi bir yabancı dilin bilinmesi yeterli sayılıyor.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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Ukrayna'da Rusça gazeteleri maddi olarak zorlayacak dil kanunu yürürlüğe girdi
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