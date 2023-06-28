https://sputniknews.com.tr/20230628/yeni-superman-belli-oldu-1072943652.html
Yeni Superman belli oldu
Yeni Superman belli oldu
David Corenswet ve Rachel Brosnahan'ın, yaklaşan Superman: Legacy filminde Superman ve Lois Lane'i oynayacakları açıklandı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T09:39+0300
2023-06-28T09:39+0300
2023-06-28T09:53+0300
dünya
superman
film
oyuncu
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Superman'in yeni oyuncu kadrosu belli oldu. Hollywood Reporter'a göre, daha önce İngiliz aktör Henry Cavill canlandırdığı role, David Corenswet ve Rachel Brosnahan rol için yarışan 6 oyuncu arasından seçildi. Yönetmen James Gunn, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sadece inanılmaz oyuncular değil, aynı zamanda harika insanlar" dedi. ABD'li 29 yaşındaki Corenswet, 2022 yapımı gerilim filmi Pearl, Netflix dizisi The Politician ve We Own This City adlı mini dizideki rolleriyle tanınıyor. Superman, Corenswet'in büyük bir stüdyo filminde ilk başrolü olacak. 32 yaşındaki Brosnahan ise, Amazon'un Emmy ödüllü hit filmi The Marvelous Mrs Maisel'de baş karakter olarak oynamadan önce Netflix dizisi House of Cards'ta tanınmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
superman, film, oyuncu
Yeni Superman belli oldu
09:39 28.06.2023 (güncellendi: 09:53 28.06.2023) Abone ol
David Corenswet ve Rachel Brosnahan'ın, yaklaşan Superman: Legacy filminde Superman ve Lois Lane'i oynayacakları açıklandı.
Superman'in yeni oyuncu kadrosu belli oldu.
Hollywood Reporter'a göre, daha önce İngiliz aktör Henry Cavill canlandırdığı role, David Corenswet ve Rachel Brosnahan rol için yarışan 6 oyuncu arasından seçildi.
Yönetmen James Gunn, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sadece inanılmaz oyuncular değil, aynı zamanda harika insanlar" dedi.
ABD'li 29 yaşındaki Corenswet, 2022 yapımı gerilim filmi Pearl, Netflix dizisi The Politician ve We Own This City adlı mini dizideki rolleriyle tanınıyor. Superman, Corenswet'in büyük bir stüdyo filminde ilk başrolü olacak.
32 yaşındaki Brosnahan ise, Amazon'un Emmy ödüllü hit filmi The Marvelous Mrs Maisel'de baş karakter olarak oynamadan önce Netflix dizisi House of Cards'ta tanınmıştı.