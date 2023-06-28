https://sputniknews.com.tr/20230628/turkiye-diyanet-vakfindan-afganistanda-25-bin-aileye-kurban-eti-yardimi-1072967176.html

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Afganistan'da 25 bin aileye kurban eti yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Afganistan'da 25 bin aileye kurban eti yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nın ilk gününde Afganistan genelinde Türkiye'deki hayırseverlerin vekaletleri aracılığıyla 25 bin Afgan aileye... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T19:07+0300

2023-06-28T19:07+0300

2023-06-28T19:08+0300

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türkiye diyanet vakfı (tdv)

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliğiyle düzenlenen "Vekaletle Kurban" organizasyonu ile Türkiye'deki hayırseverlerin kurban eti yardımı başkent Kabil başta olmak üzere Herat, Kandahar, Faryab, Kunduz, Badgis'in de aralarında bulunduğu toplamda 16 vilayetteki 25 bin dar gelirli Afgan aileye ulaştırıldı.Her aileye 5'er kilogramlık kurban eti teslim edildi.Söz konusu vilayetlerde, Kurban Bayramı'nın diğer günlerinde de devam edecek yardım organizasyonları aracılığı ile toplamda 11 bin 200 hisse kurban etinin dar gelirli 40 bin Afgan aileye ulaştırılması planlanıyor.Bu kapsamda başkent Kabil'de, Taliban yönetiminin Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanlığı Kabil İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Abdulkadir Bekiroğlu ile Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanlığı Kabil İl Müdürlü Muhammed Selim Hakkani katıldı.AA muhabirine konuşan Bekiroğlu, bayramlar gibi özel günlerde Afgan halkının Türkiye'nin desteğini hissetmesinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanlığı Kabil İl Müdürlü Muhammed Selim Hakkani de Türkiye'nin her zaman Afgan halkının yanında olduğunu ifade ederek, söz konusu yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.Törenin ardından belirlenen 500 dar gelirli aileye kurban eti yardımı yapıldı.

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