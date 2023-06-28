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Türkiye, Avrupa Oyunları'nda tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı
Türkiye, Avrupa Oyunları'nda tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı
3. Avrupa Oyunları'nda 30 madalyaya ulaşan Türkiye, 2015 Bakü'de kazandığı 29 madalyayı geride bırakarak kendi rekorunu kırdı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'nın bitimine 4 gün kala oyunlar tarihindeki kendi madalya rekorunu kırdı.Polonya'da 21 Haziran'da başlayan oyunlarda dün 6 altın, 7 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 25 madalyaya ulaşan Türkiye, bugün 5 madalyayı daha garantiledi.Okçulukta makaralı yayda Hazal Burun bronz madalya kazanırken, boksta yarı finale yükselen Busenaz Sürmeneli, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Buse Naz Çakıroğlu'nun madalya alması kesinleşti.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda 29 madalya alan Türkiye, Belarus'taki 2019 Avrupa Oyunları'nda ise 15 madalya almıştı.Türkiye, oyunların bitimine 4 gün kala ve birçok madalya müsabakası henüz tamamlanmadan, madalya sayısını 30'a yükseltmeyi garantiledi ve kendi rekorunu kırdı.
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azerbaycan, bakü, türkiye, polonya

Türkiye, Avrupa Oyunları'nda tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı

19:44 28.06.2023
© AA / Omar MarquesPolonya'da 3. Avrupa Oyunları kapsamında Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Kadınlar makaralı yay bireyselde milli takım sporcusu Hazal Burun bronz madalya kazandı.
Polonya'da 3. Avrupa Oyunları kapsamında Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Kadınlar makaralı yay bireyselde milli takım sporcusu Hazal Burun bronz madalya kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA / Omar Marques
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3. Avrupa Oyunları'nda 30 madalyaya ulaşan Türkiye, 2015 Bakü'de kazandığı 29 madalyayı geride bırakarak kendi rekorunu kırdı.
Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'nın bitimine 4 gün kala oyunlar tarihindeki kendi madalya rekorunu kırdı.
Polonya'da 21 Haziran'da başlayan oyunlarda dün 6 altın, 7 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 25 madalyaya ulaşan Türkiye, bugün 5 madalyayı daha garantiledi.
Okçulukta makaralı yayda Hazal Burun bronz madalya kazanırken, boksta yarı finale yükselen Busenaz Sürmeneli, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Buse Naz Çakıroğlu'nun madalya alması kesinleşti.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda 29 madalya alan Türkiye, Belarus'taki 2019 Avrupa Oyunları'nda ise 15 madalya almıştı.
Türkiye, oyunların bitimine 4 gün kala ve birçok madalya müsabakası henüz tamamlanmadan, madalya sayısını 30'a yükseltmeyi garantiledi ve kendi rekorunu kırdı.
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