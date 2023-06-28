https://sputniknews.com.tr/20230628/trump-secilirsem-komunist-ve-marksistler-abdye-giremeyecek-1072947815.html

Trump: Seçilirsem komünist ve Marksistler ABD'ye giremeyecek

Trump: Seçilirsem komünist ve Marksistler ABD'ye giremeyecek

Eski ABD Devlet Başkanı Donald Trump seçilmesi halinde komünist ve Marksist ideolojik grupların, ülkeye girişini engelleyeceğini duyurdu. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T11:38+0300

2023-06-28T11:38+0300

2023-06-28T11:37+0300

abd

donald trump

dünya

marksist

komünizm

yasak

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072948232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b367158b020c44fc322b45e2cde0594.jpg

Trump, İnanç ve Özgürlük Koalisyonu'nun, Washington'daki konferansında yaptığı konuşmada, 'Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) maddesini' kullanarak, komünist ve Marksist ideolojik grupların ülkeye girişini engelleyeceğini kaydetti.ABD'ye gelenlerin 'ülkeyi sevmesi' gerektiğini belirten Trump, ideolojik grupları ülkeden uzak tutacaklarını dile getirdi, ABD'de yaşayan komünist ve Marksistlere yönelik kısıtlayıcı yeni bir yasa olması gerektiğini savundu.Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Göçmenlik Çalışmaları Merkezi üyesi Andrew Arthur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halihazırda ABD göçmenlik yasasının Komünist Parti üyesi kişilerin vatandaşlık veya yeşil kart sahibi olmasını yasakladığını belirtti.Arthur, Trump'ın konuşmasında atıf yaptığı Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) maddesinin ayrıntılarına değinerek, komünist ve Marksistlerin ülkeye girişlerinin engellenmesi için maddedeki 'ABD'nin çıkarlarına zarar verecekse' ifadesinden yola çıkılmak istendiğini aktardı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, marksist, komünizm, yasak, göçmen