https://sputniknews.com.tr/20230628/trabzonspor-yeni-transferini-duyurdu-1072962074.html
Trabzonspor yeni transferini duyurdu
Trabzonspor yeni transferini duyurdu
Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T16:28+0300
2023-06-28T16:28+0300
2023-06-28T16:28+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
trabzonspor, kap
Trabzonspor yeni transferini duyurdu
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Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.