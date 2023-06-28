Tekirdağ için alternatif turizm rotası: Lavanta tarlaları

© AA / Mesut Karaduman İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, lavanta tarlalarının kent turizmine katkı sağladığını söyledi. Kentte bulunan 20 lavanta tarlasının donanımlı olarak hizmet sunduğunu ifade eden Hacıoğlu, "İlimizde 1250 dekar alanda lavanta ekiliyor. Yerli ve yabancı turistler için 20 tarla kapsamlı şekilde hizmet veriyor. Bu bahçelerde güzel fotoğraf karelerinin yakalanması için özel dekorlar da oluşturuldu" dedi. Hacıoğlu, kentte bütün ilçelerde lavanta tarlası olduğuna dikkati çekerek, buralara ilginin yoğun olduğunu dile getirdi.