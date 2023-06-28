https://sputniknews.com.tr/20230628/tatilin-tadini-karavancilar-cikariyor-100-bin-tllik-5-yildizli-otel-yerine-sifir-maliyetli-karavan-1072966525.html

Tatilin tadını karavancılar çıkarıyor: 100 bin TL'lik 5 yıldızlı otel yerine sıfır maliyetli karavan

Tatilin tadını karavancılar çıkarıyor: 100 bin TL'lik 5 yıldızlı otel yerine sıfır maliyetli karavan

Bayram tatilini Antalya’da geçirmek isteyip yüksek otel fiyatlarına gücü yetmeyenler, denize sıfır noktalara karavanlarla gelerek bedava tatilin keyfini... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T18:44+0300

2023-06-28T18:44+0300

2023-06-28T19:10+0300

ekonomi

otel

fahiş fiyat

karavan

tatil

kurban bayramı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072966139_0:115:2223:1365_1920x0_80_0_0_28f42b9d7dc8ff2dec884636806be20f.jpg

Turizmin başkenti Antalya’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Bölgedeki oteller bayramdan günler öncesinde doluluğunu ilan ederken, fiyatları da cep yakıyor. Özellikle denize sıfır 5 yıldızlı otellerde 4 kişilik bir aile için her şey dahil fiyatlar 100 bin liraya kadar çıkarken, karavanı olan tatilciler ise bu tatili sadece yakıt parasıyla atlatıyor. Elektriği güneş panellerinden, suyu da depolarına dolduran karavan tatilcileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne sıfır 5 yıldızlı otellerin arasında bedava tatilin keyfini sürüyor. Sahil kısmındaki caddelerde kıyı şeridine park eden karavancılar, turistlerin yanı sıra otelleri tercih eden yerli tatilcileri de adeta kıskandırıyor.'Sıfır maliyet, bunun zevki bambaşka'Ankara’dan Antalya’ya tatile gelen Rafet Çetin her yaz kente gelerek tatil yaptığını anlattı. Otel fiyatlarının oldukça pahalı olduğundan bahseden Çetin, emekli olduğunu ve gücünün otellere yetmeyeceğini ifade etti. Çetin, karavanın maddi yönden avantajlarına işaret ederek şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230625/turizmciler-uyardi-her-sey-dahil-otel-konsepti-nitelikli-yabanci-turistlere-cazip-gelmiyor-1072834341.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otel, fahiş fiyat, karavan , tatil, kurban bayramı