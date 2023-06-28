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https://sputniknews.com.tr/20230628/tatilin-tadini-karavancilar-cikariyor-100-bin-tllik-5-yildizli-otel-yerine-sifir-maliyetli-karavan-1072966525.html
Tatilin tadını karavancılar çıkarıyor: 100 bin TL'lik 5 yıldızlı otel yerine sıfır maliyetli karavan
Tatilin tadını karavancılar çıkarıyor: 100 bin TL'lik 5 yıldızlı otel yerine sıfır maliyetli karavan
Bayram tatilini Antalya’da geçirmek isteyip yüksek otel fiyatlarına gücü yetmeyenler, denize sıfır noktalara karavanlarla gelerek bedava tatilin keyfini... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T18:44+0300
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ekonomi
otel
fahiş fiyat
karavan
tatil
kurban bayramı
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Turizmin başkenti Antalya’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Bölgedeki oteller bayramdan günler öncesinde doluluğunu ilan ederken, fiyatları da cep yakıyor. Özellikle denize sıfır 5 yıldızlı otellerde 4 kişilik bir aile için her şey dahil fiyatlar 100 bin liraya kadar çıkarken, karavanı olan tatilciler ise bu tatili sadece yakıt parasıyla atlatıyor. Elektriği güneş panellerinden, suyu da depolarına dolduran karavan tatilcileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne sıfır 5 yıldızlı otellerin arasında bedava tatilin keyfini sürüyor. Sahil kısmındaki caddelerde kıyı şeridine park eden karavancılar, turistlerin yanı sıra otelleri tercih eden yerli tatilcileri de adeta kıskandırıyor.'Sıfır maliyet, bunun zevki bambaşka'Ankara’dan Antalya’ya tatile gelen Rafet Çetin her yaz kente gelerek tatil yaptığını anlattı. Otel fiyatlarının oldukça pahalı olduğundan bahseden Çetin, emekli olduğunu ve gücünün otellere yetmeyeceğini ifade etti. Çetin, karavanın maddi yönden avantajlarına işaret ederek şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230625/turizmciler-uyardi-her-sey-dahil-otel-konsepti-nitelikli-yabanci-turistlere-cazip-gelmiyor-1072834341.html
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otel, fahiş fiyat, karavan , tatil, kurban bayramı
otel, fahiş fiyat, karavan , tatil, kurban bayramı

Tatilin tadını karavancılar çıkarıyor: 100 bin TL'lik 5 yıldızlı otel yerine sıfır maliyetli karavan

18:44 28.06.2023 (güncellendi: 19:10 28.06.2023)
© İHAKaravan tatili
Karavan tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© İHA
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Bayram tatilini Antalya’da geçirmek isteyip yüksek otel fiyatlarına gücü yetmeyenler, denize sıfır noktalara karavanlarla gelerek bedava tatilin keyfini sürüyor. Bir tarafında 5 yıldızlı oteller, bir taraflarında da dünyaca ünlü sahil yer alan karavancılar, 'Sıfır maliyet, bunun zevki bambaşka' diyerek tatilin tadını çıkardıklarını dile getirdi.
Turizmin başkenti Antalya’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Bölgedeki oteller bayramdan günler öncesinde doluluğunu ilan ederken, fiyatları da cep yakıyor. Özellikle denize sıfır 5 yıldızlı otellerde 4 kişilik bir aile için her şey dahil fiyatlar 100 bin liraya kadar çıkarken, karavanı olan tatilciler ise bu tatili sadece yakıt parasıyla atlatıyor. Elektriği güneş panellerinden, suyu da depolarına dolduran karavan tatilcileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne sıfır 5 yıldızlı otellerin arasında bedava tatilin keyfini sürüyor. Sahil kısmındaki caddelerde kıyı şeridine park eden karavancılar, turistlerin yanı sıra otelleri tercih eden yerli tatilcileri de adeta kıskandırıyor.

'Sıfır maliyet, bunun zevki bambaşka'

Ankara’dan Antalya’ya tatile gelen Rafet Çetin her yaz kente gelerek tatil yaptığını anlattı. Otel fiyatlarının oldukça pahalı olduğundan bahseden Çetin, emekli olduğunu ve gücünün otellere yetmeyeceğini ifade etti. Çetin, karavanın maddi yönden avantajlarına işaret ederek şunları söyledi:
“Bu hem binek arabamız hem evimiz oluyor. Suyumuz, elektriğimiz her şeyimiz var. 43 senede karavanla gezmediğim yer kalmadı. Sadece yakıta para veriyorum. Yeme içme konusunda evinde olsan da zaten para gidiyor. Konaklamaya para yok burada. 7 bin 500 lira maaş alıyorum, otelde tatil nasıl yapacağım? 5 yıldızlı otelde kalmam bunda kalırım. Sıfır maliyet, bunun zevki bambaşka.”
Turizmciler uyardı: 'Her şey dahil otel konsepti, nitelikli yabancı turistlere cazip gelmiyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
MULTİMEDYA
Turizmciler uyardı: 'Her şey dahil otel konsepti turistlere cazip gelmiyor'
25 Haziran , 09:24
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