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https://sputniknews.com.tr/20230628/sesten-rahatsiz-oldugu-icin-dondurucuyu-kapatan-temizlik-gorevlisi-25-yillik-arastirmayi-yok-etti-1072955007.html
Sesten rahatsız olup dondurucuyu kapatan temizlik görevlisi 25 yıllık araştırmayı yok etti
Sesten rahatsız olup dondurucuyu kapatan temizlik görevlisi 25 yıllık araştırmayı yok etti
ABD'de bir grup avukat, bir temizlikçinin önemli numuneler içeren bir laboratuvar dondurucusunu kapatması sonucu şirketi 1 milyon dolarlık zarara uğrattığını... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T13:42+0300
2023-06-28T13:51+0300
dünya
abd
laboratuvar
araştırma
bilimsel araştırma
soğuk
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ABD New York'ta bulunan Troy ilçesindeki Rensselaer Politeknik Enstitüsü (RPI) laboratuvarında çalışan ve aralıksız bir bip sesinden rahatsız olan bir hizmetlinin, gürültüyü kesen bir düğmeyi çevirdiği, ancak aynı zamanda dondurucuyu da kapatarak onlarca yıllık bilimsel çalışmayı yok ettiği bildirildi.Yapılan açıklamada, dondurucunun üzerinde alarmın nasıl kapatılacağını gösteren bir not bulunduğu, ancak temizlik görevlisinin okuma hatası nedeniyle notu dikkate almadığı belirtildi.Açıklamaya göre notta, "Bu alanda temizlik gerekmez. Sesi kapatmak isterseniz alarm/test sessize alma düğmesine 5-10 saniye basabilirsiniz" yazıyordu.RPI'nin avukatı Michael Ginsberg, konuyla ilgili açıklamasında "Bütün bunlara insanların davranışları ve ihmali neden oldu. Maalesef 25 yıllık araştırmayı yok ettiler" ifadelerini kullandı. Times Union da, görevlinin kapattığı iddia edilen süper soğuk dondurucunun -80 derecede çalıştığı ve 'artık kullanılamaz hale gelen' hücre kültürlerini, numuneleri ve diğer öğeleri barındırdığını söyledi.Laboratuvar avukatları, 'çalışanlarını yeterince eğitmediği' iddiasıyla temizlik şirketine dava açtı.New York Post'un raporuna göre, temizlik şirketiyle olayın yaşandığı 2020 yılında 1.4 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.
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abd, laboratuvar, araştırma, bilimsel araştırma, soğuk
abd, laboratuvar, araştırma, bilimsel araştırma, soğuk

Sesten rahatsız olup dondurucuyu kapatan temizlik görevlisi 25 yıllık araştırmayı yok etti

13:42 28.06.2023 (güncellendi: 13:51 28.06.2023)
© AAHastane - Laboratuvar
Hastane - Laboratuvar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA
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ABD'de bir grup avukat, bir temizlikçinin önemli numuneler içeren bir laboratuvar dondurucusunu kapatması sonucu şirketi 1 milyon dolarlık zarara uğrattığını açıkladı.
ABD New York'ta bulunan Troy ilçesindeki Rensselaer Politeknik Enstitüsü (RPI) laboratuvarında çalışan ve aralıksız bir bip sesinden rahatsız olan bir hizmetlinin, gürültüyü kesen bir düğmeyi çevirdiği, ancak aynı zamanda dondurucuyu da kapatarak onlarca yıllık bilimsel çalışmayı yok ettiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, dondurucunun üzerinde alarmın nasıl kapatılacağını gösteren bir not bulunduğu, ancak temizlik görevlisinin okuma hatası nedeniyle notu dikkate almadığı belirtildi.
Açıklamaya göre notta, "Bu alanda temizlik gerekmez. Sesi kapatmak isterseniz alarm/test sessize alma düğmesine 5-10 saniye basabilirsiniz" yazıyordu.
RPI'nin avukatı Michael Ginsberg, konuyla ilgili açıklamasında "Bütün bunlara insanların davranışları ve ihmali neden oldu. Maalesef 25 yıllık araştırmayı yok ettiler" ifadelerini kullandı.
Times Union da, görevlinin kapattığı iddia edilen süper soğuk dondurucunun -80 derecede çalıştığı ve 'artık kullanılamaz hale gelen' hücre kültürlerini, numuneleri ve diğer öğeleri barındırdığını söyledi.
Laboratuvar avukatları, 'çalışanlarını yeterince eğitmediği' iddiasıyla temizlik şirketine dava açtı.
New York Post'un raporuna göre, temizlik şirketiyle olayın yaşandığı 2020 yılında 1.4 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.
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