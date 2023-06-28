https://sputniknews.com.tr/20230628/rusya-kramatorsk-kentinde-ukrayna-ordusunun-komutanlarinin-gecici-konuslanma-noktasi-vuruldu-1072958939.html
Rusya: Kramatorsk kentinde Ukrayna ordusunun komutanlarının geçici konuşlanma noktası vuruldu
Rusya: Kramatorsk kentinde Ukrayna ordusunun komutanlarının geçici konuşlanma noktası vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayı’nın komuta kademesinin Kramatorsk kentindeki geçici konuşlanma noktasının... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T15:35+0300
2023-06-28T15:35+0300
2023-06-28T15:35+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
konaşenkov
igor konaşenkov
kramatorsk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0d/1056331129_0:253:3761:2368_1920x0_80_0_0_dfb64e7b6c1582317fc1aab6601e5271.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayı’nın komutanlarının Kramatorsk kentindeki geçici konuşlanma noktasını vurdu.Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayı’nın komuta kademesinin geçici konuşlanma noktası vuruldu” ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
kramatorsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0d/1056331129_132:0:3627:2621_1920x0_80_0_0_2966048e22646eeeff2018a50338238a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, konaşenkov, igor konaşenkov, kramatorsk
rusya, ukrayna, konaşenkov, igor konaşenkov, kramatorsk
Rusya: Kramatorsk kentinde Ukrayna ordusunun komutanlarının geçici konuşlanma noktası vuruldu
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayı’nın komuta kademesinin Kramatorsk kentindeki geçici konuşlanma noktasının vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayı’nın komutanlarının Kramatorsk kentindeki geçici konuşlanma noktasını vurdu.
Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayı’nın komuta kademesinin geçici konuşlanma noktası vuruldu” ifadelerini kullandı.