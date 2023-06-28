https://sputniknews.com.tr/20230628/rusya-kramatorsk-kentinde-ukrayna-ordusunun-komutanlarinin-gecici-konuslanma-noktasi-vuruldu-1072958939.html

Rusya: Kramatorsk kentinde Ukrayna ordusunun komutanlarının geçici konuşlanma noktası vuruldu

Rusya: Kramatorsk kentinde Ukrayna ordusunun komutanlarının geçici konuşlanma noktası vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayı’nın komuta kademesinin Kramatorsk kentindeki geçici konuşlanma noktasının... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T15:35+0300

2023-06-28T15:35+0300

2023-06-28T15:35+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

konaşenkov

igor konaşenkov

kramatorsk

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayı’nın komutanlarının Kramatorsk kentindeki geçici konuşlanma noktasını vurdu.Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayı’nın komuta kademesinin geçici konuşlanma noktası vuruldu” ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, konaşenkov, igor konaşenkov, kramatorsk