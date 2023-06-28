https://sputniknews.com.tr/20230628/rus-senator-kovitidi-isvecte-kuranin-yakilmasi-eylemine-izin-verilmesi-tam-bir-vandallik--1072967852.html

Rus senatör Kovitidi: İsveç'te Kuran'ın yakılması eylemine izin verilmesi tam bir vandallık

Rus senatör Kovitidi: İsveç'te Kuran'ın yakılması eylemine izin verilmesi tam bir vandallık

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Kovitidi, İsveç'te Kuran'ın yakılması eylemine izni verilmesini vandalizm olarak nitelendirdi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T19:23+0300

2023-06-28T19:23+0300

2023-06-28T19:23+0300

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Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Russia Today’a (RT) demecinde İsveç’in Kuran'ın alenen yakılmasına izin vererek tüm Müslüman dünyasına meydan okuduğunu söyledi.Kovitidi, “İsveç makamları tarafından Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim’e saygısızlık eylemine İslam dininin ana bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'nda izin verilmesi, Stockholm'ün etik ve ahlaki çöküntüsüne işaret ediyor. Bu açık vandalizm eyleminin uygulanmasının Avrupa topluluğu temsilcilerinin zımni rızasıyla gerçekleştirilmesi biz Rusları öfkelendiriyor” dedi.İsveç polisi, Başkent Stokholm'de cami önünde Kurban Bayramı'nın ilk günü Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230628/isvec-polisi-stokholmde-cami-onunde-kuran-yakma-eylemine-izin-verdik-1072948552.html

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