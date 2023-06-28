https://sputniknews.com.tr/20230628/putin-diger-bazi-ulkelerin-aksine-rusyada-kurana-yapilan-saygisizlik-bir-suctur-1072970090.html

Putin: Diğer bazı ülkelerin aksine Rusya'da Kuran'a yapılan saygısızlık bir suçtur

Putin: Diğer bazı ülkelerin aksine Rusya'da Kuran'a yapılan saygısızlık bir suçtur

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu, ona yapılan saygısızlığın Rusya’da suç olduğunu belirtti. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T20:41+0300

2023-06-28T20:41+0300

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kuran

kuran-ı kerim

müslümanlar

rusya federasyonu

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Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde Cuma Camii’ne yaptığı ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu, ona yapılan saygısızlığın Rusya’da suç olduğunu söyledi.

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rusya, kuran, kuran, kuran-ı kerim, müslümanlar, rusya federasyonu