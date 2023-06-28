https://sputniknews.com.tr/20230628/prof-dr-naci-gorur-4-ile-dikkat-cekti-depremlere-neden-olabilir-1072938577.html

Prof. Dr. Naci Görür 4 ile dikkat çekti: Depremlere neden olabilir

Prof. Dr. Naci Görür 4 ile dikkat çekti: Depremlere neden olabilir

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "6 Şubat depremi ile Arap Levhası kuzeye doğru itilmiş olabilir. Bu itilme... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T00:03+0300

2023-06-28T00:03+0300

2023-06-28T00:03+0300

türkiye

deprem

bayram

diyarbakır

siirt

adıyaman

hatay

malatya

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Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat'dan meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ille ilgili açıklamalarda bulundu.Twitter üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Görür, şunları söyledi:“Bugün tüm deprem bölgesi ile bir sohbet yapacağım. Doğal olarak bu sohbet sorunları genel olarak irdeleyecek:1- Bölgedeki tüm vatandaşlarımın Kurban Bayramını kutluyorum. Bu bayram yüreğimizi kararttı. Ölen canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.2-Hatay’dan Adıyaman’a, Malatya dahil, büyük deprem beklemiyoruz. Bu bölgede bundan sonra kırılmamış kimi faylar görece küçük depremler üretebilir, artçı depremler olur. Artçı depremler daha bir sene sürer ve gittikçe büyüklük ve sıklıkları azalır.3-6 Şubat depremleri özellikle 2 fay sistemine enerji transfer etmiş olabilir. Bunlar Adana Havzasına doğru saçılarak inen Doğu Anadolu Fay Sistemi ile Malatya’nın batısında Doğanşehir-Kepez-Başkavak- Kemaliye istikametinde uzanan Malatya Fay Sistemidir.4-6 Şubat depremi ile Arap Levhası kuzeye doğru itilmiş olabilir. Bu itilme Adıyaman-Diyarbakır-Siirt-Hakkari-Yüksekova Levha sınırında (Bitlis-Zagros Süturu) sıkışma sonucu depremlere neden olabilir.5-Bu yazdıklarım genel bir bilgidir. Sizlerde farkındalık yaratmak içindir. Yoksa kesin olarak şu olacak bu olacak demek değildir.6-Bu yazdıklarım halktan ziyade yerel yönetimler içindir. Depremde tek yapacağımız iş acil müdahale ve halka destek değildir. En önemli iş yerleşim alanlarımızı deprem dirençli yapmaktır. Bunu merkezi yönetim ve halkla birlikte hızla yapabilirsiniz.7-Eğer yerel yönetimlerden deprem dirençli yerleşim alanları nasıl yapılır diye bir soru gelirse, en kısa zaman içerisinde o konu hakkında da tweet atacağım. Sevgiyle.”

türkiye

diyarbakır

siirt

adıyaman

hatay

malatya

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deprem, bayram, diyarbakır, siirt, adıyaman, hatay, malatya