Prof. Dr. Naci Görür 4 ile dikkat çekti: Depremlere neden olabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Kar beyazdır ölüm’ 25 yıldır yok...
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu özetledi
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlattı
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Suudi Arabistan dünya futbolunu nasıl etkileyecek?
16:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
23:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:15
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:15
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230628/prof-dr-naci-gorur-4-ile-dikkat-cekti-depremlere-neden-olabilir-1072938577.html
Prof. Dr. Naci Görür 4 ile dikkat çekti: Depremlere neden olabilir
Prof. Dr. Naci Görür 4 ile dikkat çekti: Depremlere neden olabilir
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "6 Şubat depremi ile Arap Levhası kuzeye doğru itilmiş olabilir. Bu itilme... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T00:03+0300
2023-06-28T00:03+0300
türkiye
deprem
bayram
diyarbakır
siirt
adıyaman
hatay
malatya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067437769_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_b8f785aeabe1e4864bb9bda63622a19f.jpg
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat'dan meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ille ilgili açıklamalarda bulundu.Twitter üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Görür, şunları söyledi:“Bugün tüm deprem bölgesi ile bir sohbet yapacağım. Doğal olarak bu sohbet sorunları genel olarak irdeleyecek:1- Bölgedeki tüm vatandaşlarımın Kurban Bayramını kutluyorum. Bu bayram yüreğimizi kararttı. Ölen canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.2-Hatay’dan Adıyaman’a, Malatya dahil, büyük deprem beklemiyoruz. Bu bölgede bundan sonra kırılmamış kimi faylar görece küçük depremler üretebilir, artçı depremler olur. Artçı depremler daha bir sene sürer ve gittikçe büyüklük ve sıklıkları azalır.3-6 Şubat depremleri özellikle 2 fay sistemine enerji transfer etmiş olabilir. Bunlar Adana Havzasına doğru saçılarak inen Doğu Anadolu Fay Sistemi ile Malatya’nın batısında Doğanşehir-Kepez-Başkavak- Kemaliye istikametinde uzanan Malatya Fay Sistemidir.4-6 Şubat depremi ile Arap Levhası kuzeye doğru itilmiş olabilir. Bu itilme Adıyaman-Diyarbakır-Siirt-Hakkari-Yüksekova Levha sınırında (Bitlis-Zagros Süturu) sıkışma sonucu depremlere neden olabilir.5-Bu yazdıklarım genel bir bilgidir. Sizlerde farkındalık yaratmak içindir. Yoksa kesin olarak şu olacak bu olacak demek değildir.6-Bu yazdıklarım halktan ziyade yerel yönetimler içindir. Depremde tek yapacağımız iş acil müdahale ve halka destek değildir. En önemli iş yerleşim alanlarımızı deprem dirençli yapmaktır. Bunu merkezi yönetim ve halkla birlikte hızla yapabilirsiniz.7-Eğer yerel yönetimlerden deprem dirençli yerleşim alanları nasıl yapılır diye bir soru gelirse, en kısa zaman içerisinde o konu hakkında da tweet atacağım. Sevgiyle.”
türkiye
diyarbakır
siirt
adıyaman
hatay
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067437769_91:0:1510:1064_1920x0_80_0_0_eb26cc435387138bb2a8a0782ae49979.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, bayram, diyarbakır, siirt, adıyaman, hatay, malatya
deprem, bayram, diyarbakır, siirt, adıyaman, hatay, malatya

Prof. Dr. Naci Görür 4 ile dikkat çekti: Depremlere neden olabilir

00:03 28.06.2023
© AABilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "6 Şubat depremi ile Arap Levhası kuzeye doğru itilmiş olabilir. Bu itilme Adıyaman-Diyarbakır-Siirt-Hakkari-Yüksekova Levha sınırında (Bitlis-Zagros Süturu) sıkışma sonucu depremlere neden olabilir" dedi.
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat'dan meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ille ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Görür, şunları söyledi:
“Bugün tüm deprem bölgesi ile bir sohbet yapacağım. Doğal olarak bu sohbet sorunları genel olarak irdeleyecek:
1- Bölgedeki tüm vatandaşlarımın Kurban Bayramını kutluyorum. Bu bayram yüreğimizi kararttı. Ölen canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
2-Hatay’dan Adıyaman’a, Malatya dahil, büyük deprem beklemiyoruz. Bu bölgede bundan sonra kırılmamış kimi faylar görece küçük depremler üretebilir, artçı depremler olur. Artçı depremler daha bir sene sürer ve gittikçe büyüklük ve sıklıkları azalır.
3-6 Şubat depremleri özellikle 2 fay sistemine enerji transfer etmiş olabilir. Bunlar Adana Havzasına doğru saçılarak inen Doğu Anadolu Fay Sistemi ile Malatya’nın batısında Doğanşehir-Kepez-Başkavak- Kemaliye istikametinde uzanan Malatya Fay Sistemidir.
4-6 Şubat depremi ile Arap Levhası kuzeye doğru itilmiş olabilir. Bu itilme Adıyaman-Diyarbakır-Siirt-Hakkari-Yüksekova Levha sınırında (Bitlis-Zagros Süturu) sıkışma sonucu depremlere neden olabilir.
5-Bu yazdıklarım genel bir bilgidir. Sizlerde farkındalık yaratmak içindir. Yoksa kesin olarak şu olacak bu olacak demek değildir.
6-Bu yazdıklarım halktan ziyade yerel yönetimler içindir. Depremde tek yapacağımız iş acil müdahale ve halka destek değildir. En önemli iş yerleşim alanlarımızı deprem dirençli yapmaktır. Bunu merkezi yönetim ve halkla birlikte hızla yapabilirsiniz.
7-Eğer yerel yönetimlerden deprem dirençli yerleşim alanları nasıl yapılır diye bir soru gelirse, en kısa zaman içerisinde o konu hakkında da tweet atacağım. Sevgiyle.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала