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Portekiz'de işçiler, fiyat artışlarına karşı zam talebiyle gösteri yaptı
Portekiz'de işçiler, fiyat artışlarına karşı zam talebiyle gösteri yaptı
Portekiz'in en büyük işçi sendikalarından olan Portekiz İşçileri Genel Konfederasyonunun (CGPT) bugün kutlanan "Ulusal Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T17:32+0300
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dünya
portekiz
işçi
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CGPT'ye bağlı olan ve aralarında Matutano, Lactogal, Nobre, Tiendas, Group Altica gibi önemli özel şirketlerin yanı sıra eczacılar, hemşireler, adliye memurları ve ulaştırma sektörü çalışanlarının da bulunduğu çok farklı sektörlerden işçiler, bugün iş bıraktı.Eylemler kapsamında başta Lizbon ve Porto gibi büyük şehirler olmak üzere ülke genelinde 100'e yakın gösteri düzenlendi.CGPT'den yapılan yazılı açıklamada, iktidardaki sol hükümetten, asgari ücrete (886 avro) en az yüzde 10 zam yapması ve fiyat artışlarına karşı yeni önlemler alınması istendi.Hayat pahalılığının gerek kamu gerekse özel sektörde işçileri bunalttığı vurgulanan açıklamada, "İşçiyi her geçen gün daha da fazla yoksulluğa iten politikalara son verilip, ücretlerde ve emekli maaşlarında artış yapılmalıdır. Büyük ekonomik grupların çıkarlarına olan spekülasyonlara son verilmelidir. Temel ihtiyaç ve hizmetlerdeki fiyatlar kontrol altına alınıp, düşürülmelidir." çağrısında bulunuldu.Portekiz'de hayat pahalılığından dolayı grevler, 2023'ün ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine oranla özel sektörde yüzde 148, kamu sektöründe ise yüzde 112 artmıştı.Ülkede tek başına iktidarda olan Sosyalist Parti (PS), 44 temel gıda ürününde KDV'yi sıfırlayarak şimdilik fiyat sınırlaması politikası belirlemeyi tercih ediyor.
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portekiz, işçi, eylem
portekiz, işçi, eylem

Portekiz'de işçiler, fiyat artışlarına karşı zam talebiyle gösteri yaptı

17:32 28.06.2023 (güncellendi: 17:33 28.06.2023)
© AFP 2023Portekiz parlamentosu
Portekiz parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023
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Portekiz'in en büyük işçi sendikalarından olan Portekiz İşçileri Genel Konfederasyonunun (CGPT) bugün kutlanan "Ulusal Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı çağrılar kapsamında, farklı sektörlerde greve gidilerek gösteriler yapıldı.
CGPT'ye bağlı olan ve aralarında Matutano, Lactogal, Nobre, Tiendas, Group Altica gibi önemli özel şirketlerin yanı sıra eczacılar, hemşireler, adliye memurları ve ulaştırma sektörü çalışanlarının da bulunduğu çok farklı sektörlerden işçiler, bugün iş bıraktı.
Eylemler kapsamında başta Lizbon ve Porto gibi büyük şehirler olmak üzere ülke genelinde 100'e yakın gösteri düzenlendi.
CGPT'den yapılan yazılı açıklamada, iktidardaki sol hükümetten, asgari ücrete (886 avro) en az yüzde 10 zam yapması ve fiyat artışlarına karşı yeni önlemler alınması istendi.
Hayat pahalılığının gerek kamu gerekse özel sektörde işçileri bunalttığı vurgulanan açıklamada, "İşçiyi her geçen gün daha da fazla yoksulluğa iten politikalara son verilip, ücretlerde ve emekli maaşlarında artış yapılmalıdır. Büyük ekonomik grupların çıkarlarına olan spekülasyonlara son verilmelidir. Temel ihtiyaç ve hizmetlerdeki fiyatlar kontrol altına alınıp, düşürülmelidir." çağrısında bulunuldu.
Portekiz'de hayat pahalılığından dolayı grevler, 2023'ün ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine oranla özel sektörde yüzde 148, kamu sektöründe ise yüzde 112 artmıştı.
Ülkede tek başına iktidarda olan Sosyalist Parti (PS), 44 temel gıda ürününde KDV'yi sıfırlayarak şimdilik fiyat sınırlaması politikası belirlemeyi tercih ediyor.
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