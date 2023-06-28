https://sputniknews.com.tr/20230628/polonya-ordusu-14-abrams-tankini-teslim-aldi-1072962902.html

Polonya ordusu için tarihi gün: Abrams tankları teslim alındı

Polonya ordusu için tarihi gün: Abrams tankları teslim alındı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'den satın alınan Abrams tanklarından 14'ünün bugün Polonya ordusuna teslim edildiğini açıkladı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T16:45+0300

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abrams tankı

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Ülkenin kuzeybatısında yer alan Szczecin şehrinde tankları karşılayan Blaszczak, burada değerlendirmelerde bulundu.Blaszczak, bu yıl 2 Abrams teslimatı daha yapılacağını belirterek, "Mürettebatımız zaten eğitildi. Bu tanklar, Polonya askerlerine gidecek ve caydırıcılığımızı güçlendirecek. Polonya topraklarının hiçbir parçasının düşmana verilmeyeceği ilkesini benimsiyoruz" ifadesini kullandı.Ukrayna'da yaşananların farkında olduklarının altını çizen Blaszczak, "Ukrayna'yı destekliyoruz, ancak her şeyden önce Polonya ordusunu güçlendirmeye odaklanmış durumdayız. ABD'li ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalar da bu yönde" diye konuştu.Blaszczak, bugünün, Polonya ordusu için tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, "Bugün, 14 Abrams tankı, Polonya ordusuna teslim edildi" dedi.

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polonya, ukrayna, abrams, abrams tankı