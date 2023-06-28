Polonya ordusu için tarihi gün: Abrams tankları teslim alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Kar beyazdır ölüm’ 25 yıldır yok...
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu özetledi
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlattı
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Suudi Arabistan dünya futbolunu nasıl etkileyecek?
16:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
23:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230628/polonya-ordusu-14-abrams-tankini-teslim-aldi-1072962902.html
Polonya ordusu için tarihi gün: Abrams tankları teslim alındı
Polonya ordusu için tarihi gün: Abrams tankları teslim alındı
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'den satın alınan Abrams tanklarından 14'ünün bugün Polonya ordusuna teslim edildiğini açıkladı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T16:45+0300
2023-06-28T16:46+0300
polonya
ukrayna krizi
ukrayna
abrams
abrams tankı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066186176_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b0c9ef22dde4cfde772b80e2dcbc74a7.jpg
Ülkenin kuzeybatısında yer alan Szczecin şehrinde tankları karşılayan Blaszczak, burada değerlendirmelerde bulundu.Blaszczak, bu yıl 2 Abrams teslimatı daha yapılacağını belirterek, "Mürettebatımız zaten eğitildi. Bu tanklar, Polonya askerlerine gidecek ve caydırıcılığımızı güçlendirecek. Polonya topraklarının hiçbir parçasının düşmana verilmeyeceği ilkesini benimsiyoruz" ifadesini kullandı.Ukrayna'da yaşananların farkında olduklarının altını çizen Blaszczak, "Ukrayna'yı destekliyoruz, ancak her şeyden önce Polonya ordusunu güçlendirmeye odaklanmış durumdayız. ABD'li ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalar da bu yönde" diye konuştu.Blaszczak, bugünün, Polonya ordusu için tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, "Bugün, 14 Abrams tankı, Polonya ordusuna teslim edildi" dedi.
polonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066186176_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_0cfb89e766719e56a34a203274f12472.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, ukrayna, abrams, abrams tankı
polonya, ukrayna, abrams, abrams tankı

Polonya ordusu için tarihi gün: Abrams tankları teslim alındı

16:45 28.06.2023 (güncellendi: 16:46 28.06.2023)
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISAbrams
Abrams - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
Abone olTelegram
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'den satın alınan Abrams tanklarından 14'ünün bugün Polonya ordusuna teslim edildiğini açıkladı.
Ülkenin kuzeybatısında yer alan Szczecin şehrinde tankları karşılayan Blaszczak, burada değerlendirmelerde bulundu.
Blaszczak, bu yıl 2 Abrams teslimatı daha yapılacağını belirterek, "Mürettebatımız zaten eğitildi. Bu tanklar, Polonya askerlerine gidecek ve caydırıcılığımızı güçlendirecek. Polonya topraklarının hiçbir parçasının düşmana verilmeyeceği ilkesini benimsiyoruz" ifadesini kullandı.
Ukrayna'da yaşananların farkında olduklarının altını çizen Blaszczak, "Ukrayna'yı destekliyoruz, ancak her şeyden önce Polonya ordusunu güçlendirmeye odaklanmış durumdayız. ABD'li ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalar da bu yönde" diye konuştu.
Blaszczak, bugünün, Polonya ordusu için tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, "Bugün, 14 Abrams tankı, Polonya ordusuna teslim edildi" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала