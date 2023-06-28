https://sputniknews.com.tr/20230628/meteorolojiden-8-il-icin-sari-kodlu-yagis-uyarisi-1072964191.html

Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı

Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji, bayramın ikinci gününde 8 il için sağanak uyarısı yaptı. Yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Tekirdağ ve Edirne'de... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T17:16+0300

2023-06-28T17:16+0300

2023-06-28T17:16+0300

yaşam

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

bayram

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Meteoroloji bayramın ikinci gününde 8 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Meteroloji açıklamasına göre, yarın Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.Tekirdağ il geneli ile Edirne’nin güneyinde de sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

https://sputniknews.com.tr/20230628/meteorolojiden-saganak-uyarisi-bayramin-ilk-gunu-hava-nasil-olacak-1072940445.html

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meteoroloji, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, bayram