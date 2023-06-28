https://sputniknews.com.tr/20230628/meteorolojiden-8-il-icin-sari-kodlu-yagis-uyarisi-1072964191.html
Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı
Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı
Meteoroloji, bayramın ikinci gününde 8 il için sağanak uyarısı yaptı. Yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Tekirdağ ve Edirne'de... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T17:16+0300
2023-06-28T17:16+0300
2023-06-28T17:16+0300
yaşam
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bayram
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Meteoroloji bayramın ikinci gününde 8 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Meteroloji açıklamasına göre, yarın Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.Tekirdağ il geneli ile Edirne’nin güneyinde de sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20230628/meteorolojiden-saganak-uyarisi-bayramin-ilk-gunu-hava-nasil-olacak-1072940445.html
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meteoroloji, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, bayram
meteoroloji, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, bayram
Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı
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Meteoroloji, bayramın ikinci gününde 8 il için sağanak uyarısı yaptı. Yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Tekirdağ ve Edirne'de kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, sel ve su baskınına karşı uyardı.
Meteoroloji bayramın ikinci gününde 8 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteroloji açıklamasına göre, yarın Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.
Tekirdağ il geneli ile Edirne’nin güneyinde de sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.